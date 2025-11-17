Саме тому 24 Канал підготував найщиріші привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїй найріднішій дитині. Наша редакція розповість детальніше, що побажати синові, щоб ваше віншування було максимально змістовним та емоційним.
Привітання з днем народження: що побажати синові?
Мій любий хлопчику, час так швидко пролетів, що я й не помітила, як ти вже подорослішав. Мій янголе, люблю тебе і прошу Бога, щоб дарував тобі гарну долю, без тернистих шляхів, сповнену вірних друзів та любові. З днем народження! Пам'ятай, що я завжди поруч з тобою, де б ти не був.
З днем народження, сину! Бажаю успішних злетів без падінь. Бажаю впевнених кроків до мрії. Сину, будь відважним і рішучим, відвертим та цілеспрямованим, талановитим та різнобічним. Бажаю тобі щирого кохання, багато перспектив та можливостей для реалізації важливих планів. Бажаю міцного здоров'я та підтримки близьких людей.
Привітання з днем народження синові
Нехай буде доля на чудо багата,
Нехай кожен день буде, начебто свято,
Хай з золота рибка бажання здійснює,
А всі негаразди, мов вітром, здуває,
Здоров'я тобі, мій синочок, бажаю,
Удачі та щастя від краю до краю,
Нехай перепони твій шлях не руйнують,
Нехай тебе завжди і всюди шанують,
Любові тобі, друзів добрих і вірних,
Легкого життя та пригод неймовірних!
З кожним роком ти мужнієш
І мудрішаєш, зростаєш…
Хай завжди у тебе буде
Все, що тільки забажаєш!
Успіхів, здоров'я, щастя –
У твою святкову днину
Хай все збудеться і вдасться…
З днем народження, мій сину!
Привітання з днем народження синові
Синок мій коханий, вітаю тебе! Від всього серця бажаю: нехай щастя, здоров'я, радість і мир чекають на тебе скрізь і завжди. Ти знаєш, що я тебе дуже сильно люблю, тому бажаю всього-всього найкращого, що тільки є на світі.
Любий сину, вітаю тебе з днем народження! Бажаю щастя та любові, бажаю впевненості у собі та доброї надії, бажаю міцного здоров'я та вдалих днів, бажаю щирих почуттів та веселого настрою. Нехай тобі завжди щастить, нехай неймовірною красою та справжньою добротою радує навколишній світ!
Привітання з днем народження синові
Синочку мій любий, соколику ясний,
Чекає тебе шлях життєвий прекрасний,
Колись у цей день ти на світ народився,
Бажаю я щастя, щоб ти не журився,
Бажаю тобі, щоб щасливі дороги
Тобі, наче килим, лягали під ноги,
Щоб все вдавалось тобі так, як треба,
Щоб успіх твій, синку, сягав аж до неба!
У цю щасливу годину
Ми вітаєм тебе, сину!
Хай чарівні сни насняться,
Сподівання хай здійсняться.
Тобі бажаєм почуттів крилатих,
Щоби щодень у серці було свято.
Пам'ятай, наш любий сину,
Кожен день та кожну годину:
Ти – мамині крила,
Ти – батькова сила.
