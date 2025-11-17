Саме тому 24 Канал підготував найщиріші привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїй найріднішій дитині. Наша редакція розповість детальніше, що побажати синові, щоб ваше віншування було максимально змістовним та емоційним.

Не пропустіть З днем народження: красиві листівки для жінки, які точно сподобаються

Привітання з днем народження: що побажати синові?

Мій любий хлопчику, час так швидко пролетів, що я й не помітила, як ти вже подорослішав. Мій янголе, люблю тебе і прошу Бога, щоб дарував тобі гарну долю, без тернистих шляхів, сповнену вірних друзів та любові. З днем народження! Пам'ятай, що я завжди поруч з тобою, де б ти не був.

***

З днем народження, сину! Бажаю успішних злетів без падінь. Бажаю впевнених кроків до мрії. Сину, будь відважним і рішучим, відвертим та цілеспрямованим, талановитим та різнобічним. Бажаю тобі щирого кохання, багато перспектив та можливостей для реалізації важливих планів. Бажаю міцного здоров'я та підтримки близьких людей.

Привітання з днем народження синові / Колаж LifeStyle24

***

Нехай буде доля на чудо багата,

Нехай кожен день буде, начебто свято,

Хай з золота рибка бажання здійснює,

А всі негаразди, мов вітром, здуває,

Здоров'я тобі, мій синочок, бажаю,

Удачі та щастя від краю до краю,

Нехай перепони твій шлях не руйнують,

Нехай тебе завжди і всюди шанують,

Любові тобі, друзів добрих і вірних,

Легкого життя та пригод неймовірних!

***

З кожним роком ти мужнієш

І мудрішаєш, зростаєш…

Хай завжди у тебе буде

Все, що тільки забажаєш!

Успіхів, здоров'я, щастя –

У твою святкову днину

Хай все збудеться і вдасться…

З днем народження, мій сину!

Привітання з днем народження синові / Колаж LifeStyle24

***

Синок мій коханий, вітаю тебе! Від всього серця бажаю: нехай щастя, здоров'я, радість і мир чекають на тебе скрізь і завжди. Ти знаєш, що я тебе дуже сильно люблю, тому бажаю всього-всього найкращого, що тільки є на світі.

***

Любий сину, вітаю тебе з днем народження! Бажаю щастя та любові, бажаю впевненості у собі та доброї надії, бажаю міцного здоров'я та вдалих днів, бажаю щирих почуттів та веселого настрою. Нехай тобі завжди щастить, нехай неймовірною красою та справжньою добротою радує навколишній світ!

Привітання з днем народження синові / Колаж LifeStyle24

***

Синочку мій любий, соколику ясний,

Чекає тебе шлях життєвий прекрасний,

Колись у цей день ти на світ народився,

Бажаю я щастя, щоб ти не журився,

Бажаю тобі, щоб щасливі дороги

Тобі, наче килим, лягали під ноги,

Щоб все вдавалось тобі так, як треба,

Щоб успіх твій, синку, сягав аж до неба!

***

У цю щасливу годину

Ми вітаєм тебе, сину!

Хай чарівні сни насняться,

Сподівання хай здійсняться.

Тобі бажаєм почуттів крилатих,

Щоби щодень у серці було свято.

Пам'ятай, наш любий сину,

Кожен день та кожну годину:

Ти – мамині крила,

Ти – батькова сила.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.