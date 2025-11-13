Саме тому 24 Канал зібрав найгарніші вітання з днем народження у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати чоловіку. Збережіть собі їх заздалегідь і підніміть настрій імениннику.

Привітання з днем народження чоловіку: картинки, проза й вірші

Вітаю тебе з днем народження! Будь сильним, мужнім та цілеспрямованим. Хай усі задуми здійсняться, хай у кожній справі тебе чекає успіх. А ще бажаю тобі палкого кохання і міцного здоров'я.

***

Вітаю тебе із днем народження! Бажаю завжди бути таким мужнім та сильним, сміливим і рішучим. Бажаю завжди отримувати від життя все, досягати найсміливіших цілей та ніколи не зупинятися. І нехай весь світ буде у твоїх мужніх руках! Вітаю!

Привітання з днем народження для чоловіка / Колаж LifeStyle24

***

Бажаю тобі в день святковий,

Щоб завжди був ти здоровий.

Спортивний, мужній, завзятий,

І цілей мав ти багато.

Життя твоє щоб вирувало,

Емоції й радість давало.

Була робота завжди в кайф,

А вдома був щоб справжній рай.

***

З днем народження вітаю!

І бажаю, щоб життя

Відчиняло усі двері

До успішного буття.

Зичу сили і здоров'я,

Радості й моря удач.

Щоб вирішувалась легко

Кожна з безлічі задач.

Щоб роботу й відпочинок

Завжди поєднати міг.

Я добра бажаю щиро

І натхнення повен міх.

Привітання з днем народження для чоловіка / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з днем народження! Бажаю йти вперед і перемагати, всі перешкоди легко долати, мрії та мети швидко досягати, з кожним роком щасливішим та мудрішим ставати! Радуй рідних своєю сонячною усмішкою та прекрасним настроєм! Бажаю кохання, сімейного щастя та достатку!

***

Сьогодні хочу привітати тебе із днем твого народження. Ти справжній чоловік, приклад для усіх інших, гордість твоєї родини, тому, що побажати тобі – навіть не знаю, адже ти все сам можеш собі дозволити! Але все ж побажаю простого людського щастя, чистої любові та щирих посмішок, наснаги та задоволення від кожного дня твого життя. Йди вперед так само сміливо та впевнено, як ти вмієш, та бери все від життя. Нехай воно буде сповнене щастям, любов'ю та приємними несподіванками! З днем народження!

Привітання з днем народження для чоловіка / Колаж LifeStyle24

***

З народження днем тебе щиро вітаю,

Великого щастя тобі я бажаю.

Здоров'я міцне щоби грало в тобі,

Щоб мрії усі неодмінно збулись!

Щоб поряд були тільки рідні всі люди,

Й вдача нехай супроводжує всюди!

Від щирого серця бажаю тобі

Яскравих, веселих та радісних днів.

***

Хай мрії покоряються тобі,

Успішні стануть прагнення та кроки.

Щоб шлях життєвий радував тебе,

Був світлий, щирий, радісний, широкий!

Любові та відвертості тобі,

Нехай все буде лагідно, взаємно.

Щоб в розумі, на серці та в душі

Завжди було комфортно та приємно!

