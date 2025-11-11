Це свято, яке нагадує нам про цінність життя, дружби та родини, зігріваючи серце теплом привітань та добрих слів. І хоча з роками ми, можливо, перестаємо рахувати свічки на торті з такою ж дитячою нетерплячістю, суть цього дня залишається незмінною.

Дивіться також Від щирого серця: 100 найкращих привітань з днем народження жінці у прозі й картинках

Адже у це свято ми ніби отримуємо дозвіл бути найщасливішими та просто насолоджуватися моментом. 24 Канал підготував гарні картинки-привітання з днем народження, які ви можете надіслати жінці. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть святкові листівки коханій у її день народження, подаруйте своїй другій половинці гарний настрій та позитивні емоції.

Гарні привітання з днем народження у листівках для жінки

Листівка з днем народження для жінки / Колаж LifeStyle24

Листівка з днем народження для жінки / Колаж LifeStyle24

Листівка з днем народження для жінки / Колаж LifeStyle24

Листівка з днем народження для жінки / Колаж LifeStyle24

Листівка з днем народження для жінки / Колаж LifeStyle24

Листівка з днем народження для жінки / Колаж LifeStyle24

Листівка з днем народження для жінки / Колаж LifeStyle24

Листівка з днем народження для жінки / Колаж LifeStyle24