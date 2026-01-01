24 Канал підготував добірку щирих привітань з Новим роком 2026 у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати найріднішим. Обирайте віншування, яке найкраще передає ваші почуття, і нехай воно стане початком успішного року.

Вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю, щоб він відкрив перед вами нові можливості та перспективи. Нехай у вашому житті буде більше світлих днів, ніж похмурих, більше перемог, ніж поразок. Бажаю міцного здоров'я, душевної рівноваги, фінансового достатку та родинного добробуту. Також бажаю вам цікавих знайомств, корисних зв'язків, приємних подорожей та незабутніх вражень. І нехай кожен місяць приносить щось гарне та особливе!

***

Вітаю з Новим роком 2026! Нехай усе складне залишиться у минулому, а попереду чекають лише щасливі події, щирі зустрічі, гармонія та тепло. Бажаю, щоб цей рік став роком радості, любові й великих перемог у всіх справах.

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Казка стукає у двері

І приходить на вечерю.

Нам у дім сюрприз несе

З Новим роком тебе!

Хай приносить рік удачу,

Добру і приємну вдачу.

Щастя, радість і тепло,

Віру, силу та добро.

***

З Новим роком привітати

Хочу я сьогодні,

Щастя й миру побажати,

І любов Господню,

Хай спіткає в новім році

Успіх вас на кожнім кроці!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

***

У цей святковий день хочу привітати вас з Новим роком! Хай у вашій сім'ї завжди панують кохання, щастя й благодать. Нехай здоров'я прибавляється щодня. Усмішки нехай освітлюють все довкола, а погляд нехай блищить так, немов новорічна ялинка. Зі святом вас!

***

Вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю миру та добробуту, щастя та здоров'я. Нехай разом з новим роком прийде любов, надія та вдача, нехай разом з новорічними вогниками засяє і твоє серце. Бажаю тобі веселого року, великих подій та радощів!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

***

З Новим роком, з щастям новим!

Хай же буде кольоровим

І веселим, і яскравим,

І щоб не було замало!

Хай дарує радість, щастя,

Береже всіх від напастей.

Буде щирим, буде гарним

І у всьому різнобарвним!

***

З Новим роком я вітаю

І бажаю щиро нині,

Щоб щастя, радість, милість

Були з вами в кожній днині.

Щоб рік новий приніс вам

Цілий міх добра і ласки.

Щоб дні такі бували,

Мов сюжети кращі з казки.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.