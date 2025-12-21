Саме тому з новорічною ялинкою пов'язано чимало забобонів. Про них детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Українська міфологія" дослідника Валерія Войтовича.

Що означає, якщо впала новорічна ялинка?

Згідно з народними прикметами, така подія зазвичай попереджає про можливі випробування або негаразди у майбутньому році. Наші предки часто вірили, що ялинка гостро відчуває напружену атмосферу в домі та реагує на приховані конфлікти між людьми. Саме тому її падіння може бути сигналом до того, що родині варто припинити суперечки та шукати примирення.

Особливу увагу в таких випадках традиційно приділяють розбитим прикрасам. Так, велика кількість скляних уламків на підлозі може засмутити, але народна мудрість нагадує, що посуд б'ється на щастя. Водночас розбиті іграшки можуть сприяти очищенню простору від старих речей та звільненню місця для чогось нового.

Втім, гарним знаком вважається вціліла верхівка ялинки. Якщо ж головна прикраса залишилася неушкодженою, то це означає, що попри будь-які тимчасові труднощі, плани та мрії господарів у новому році обов'язково здійсняться.

Звісно, не варто забувати про раціональні причини, адже з часом живе дерево підсихає і втрачає стійкість, а кріплення штучних ялинок можуть розхитуватись. Тому замість того щоб нервувати, слід просто прибрати розбиті іграшки, надійніше закріпити святкове дерево та продовжити святкування. Адже саме позитивний настрій та внутрішній спокій визначають, яким буде наступний рік.

Що означає, якщо впала ялинка / Фото Freepik

Чому не можна ставити новорічну ялинку?