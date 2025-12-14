У давнину наші предки вірили, що ялинка може принести не лише свято, а й негаразди. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на працю "Українська міфологія" дослідника Валерія Войтовича.
Чому не можна ставити ялинку?
У культурі багатьох народів, зокрема й слов'ян, гілки хвойних дерев традиційно використовували в похоронних обрядах. Зокрема, ними стелили дорогу перед процесією та робили з них вінки. Так, люди почали вірити, що ялинове гілля приваблює смерть і притягує хвороби на родину.
Водночас існує думка, що це дерево схильне поглинати енергію з навколишнього простору. Якщо влітку воно забирає негатив, то взимку, навпаки, може витягувати життєві сили з мешканців дому.
Тому ставити живу ялинку не радять у кімнатах, де живуть хворі люди або маленькі діти.
Чому не можна ставити ялинку – прикмети / Фото Freepik
Що буде, якщо зрубати ялинку?
- Наші пращури вірили, що дуже небезпечно рубати ялинку, яку людина посадила власноруч. Адже це може накликати біду на господаря, притягнути хворобу в родину та навіть несподівану смерть, зазначає ukr.media.
- Якщо під час удару сокирою стовбур тріскався або дерево падало не в той бік, це сприймали як попередження про майбутні сварки та зміну планів. А поранитися до крові під час цього процесу вважалося лихим знаком, що віщує втрати.
- Щоб уникнути негативних впливів, наші предки ніколи не рубали ялинку мовчки. Вони обов'язково подумки просили вибачення у лісу, пояснювали мету і часто залишали на пеньку "відкуп", аби задобрити духів природи.