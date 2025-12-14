У давнину наші предки вірили, що ялинка може принести не лише свято, а й негаразди. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на працю "Українська міфологія" дослідника Валерія Войтовича.

Чому не можна ставити ялинку?

У культурі багатьох народів, зокрема й слов'ян, гілки хвойних дерев традиційно використовували в похоронних обрядах. Зокрема, ними стелили дорогу перед процесією та робили з них вінки. Так, люди почали вірити, що ялинове гілля приваблює смерть і притягує хвороби на родину.

Водночас існує думка, що це дерево схильне поглинати енергію з навколишнього простору. Якщо влітку воно забирає негатив, то взимку, навпаки, може витягувати життєві сили з мешканців дому.

Тому ставити живу ялинку не радять у кімнатах, де живуть хворі люди або маленькі діти.

Чому не можна ставити ялинку – прикмети / Фото Freepik

Що буде, якщо зрубати ялинку?