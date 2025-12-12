Чому дорослі люди відмовляються святкувати дні народження – пише 24 Канал з посиланням на сайт 112.ua.

Чому дорослі відмовляються святкувати дні народження?

Часто все починається з банальної втоми від метушні. Адже святкування дня народження нерідко перетворюється з радості на виснажливий обов'язок, де організація застілля та розвага гостей вимагають стільки ресурсу, що зріла людина все частіше обирає власний спокій. Замість ролі ідеального господаря, вона віддає перевагу затишку й тиші, відмовляючись від гучних вечірок на користь комфорту.

До того ж з віком зникає потреба у зовнішньому схваленні. У дорослому віці кількість гостей чи лайків більше не визначає самооцінку людини. Відтак формальні привітання з днем народження сприймаються як зайвий шум, а справжню цінність мають лише ті люди, які поруч не раз на рік, а готові підтримати будь-якої миті.

Зрештою, з часом відбувається найважливіша зміна – поява вміння насолоджуватися життям без прив'язки до календаря. Коли людина вчиться створювати собі настрій щодня, то потреба в окремому святковому дні зникає. Через це день народження стає ще однією приємною датою, адже внутрішнє відчуття щастя більше не залежить від цифр у паспорті чи пафосних промов.

День народження / Фото Freepik

