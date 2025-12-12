Чому дорослі люди відмовляються святкувати дні народження – пише 24 Канал з посиланням на сайт 112.ua.
Чому дорослі відмовляються святкувати дні народження?
Часто все починається з банальної втоми від метушні. Адже святкування дня народження нерідко перетворюється з радості на виснажливий обов'язок, де організація застілля та розвага гостей вимагають стільки ресурсу, що зріла людина все частіше обирає власний спокій. Замість ролі ідеального господаря, вона віддає перевагу затишку й тиші, відмовляючись від гучних вечірок на користь комфорту.
До того ж з віком зникає потреба у зовнішньому схваленні. У дорослому віці кількість гостей чи лайків більше не визначає самооцінку людини. Відтак формальні привітання з днем народження сприймаються як зайвий шум, а справжню цінність мають лише ті люди, які поруч не раз на рік, а готові підтримати будь-якої миті.
Зрештою, з часом відбувається найважливіша зміна – поява вміння насолоджуватися життям без прив'язки до календаря. Коли людина вчиться створювати собі настрій щодня, то потреба в окремому святковому дні зникає. Через це день народження стає ще однією приємною датою, адже внутрішнє відчуття щастя більше не залежить від цифр у паспорті чи пафосних промов.
Чи можна святкувати день народження в піст?
Протягом року віряни дотримуються кількох постів, серед яких Великий, Успенський та Різдвяний. Однак нерідко люди мають святкувати день народження в цей період.
За словами священника Юліана Тимчука, вірянам можна відзначати свій день народження в піст. У Біблії немає прямої заборони на це, тому важливий не факт святкування, а те, як саме християни його проводять. Хоч під час посту люди дотримуються стриманого способу життя, не варто відмовлятися від радості та вдячності за ще один прожитий рік.
Священник зауважив, що іменинник має почати свій день народження з подяки Господу, прочитавши особливу молитву, та роздумів над пройденим шляхом. Однак святкування не обов'язково має бути гучним застіллям із розвагами. Натомість воно може бути скромним, але щирим.