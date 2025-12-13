Саме через це навколо вирубування ялинки виникло так багато забобонів. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Українська міфологія" дослідника Валерія Войтовича.

Що буде, якщо зрубати ялинку?

Наші пращури вірили, що дуже небезпечно рубати ялинку, яку людина посадила власноруч. Адже це може накликати біду на господаря, притягнути хворобу в родину та навіть несподівану смерть, зауважує ukr.media.

Також існувало повір'я, за яким скривдження дерева без нагальної потреби означало втрату здатності ходити.

Не менш важливим був і час вирубки ялинки. Вважалося, що влітку дерево забирає енергію навколишнього середовища, тому чіпати її в теплу пору не радили, аби не втратити життєві сили. Натомість зимова заготівля була безпечнішою.

Що цікаво, якщо під час удару сокирою стовбур тріскався або дерево падало не в той бік, це сприймали як попередження про майбутні сварки та зміну планів. А поранитися до крові під час цього процесу вважалося лихим знаком, що віщує втрати.

Щоб уникнути негативних впливів, наші предки ніколи не рубали ялинку мовчки. Вони обов'язково подумки просили вибачення у лісу, пояснювали мету і часто залишали на пеньку "відкуп", аби задобрити духів природи.

Що буде, якщо зрубати ялинку – прикмети / Фото Freepik

Чи можна самостійно вирубувати ялинки в Україні?

В Україні самостійне вирубування новорічних ялинок у лісі суворо заборонено, якщо у вас немає на це офіційного дозволу. Така заборона існує не просто так, адже хаотична заготівля хвойних дерев завдає непоправної шкоди екосистемі, руйнує молоді лісові насадження та перешкоджає природному відновленню лісу.

Будь-яка спроба принести додому ялинку з лісу без дозволу розцінюється як адміністративне правопорушення, а у випадках заподіяння значної шкоди – навіть як кримінальний злочин, як підкреслює Південно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Які штрафи загрожують за незаконно зрубані ялинки?

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає чіткі санкції для порушників. Розмір штрафу залежить від того, що саме ви вчинили: зрубали дерево, перевозили його чи намагалися продати.