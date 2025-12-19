Про історію головної декорації новорічної ялинки – розповідає 24 Канал з посиланням на History.
Чому на ялинку вішають зірку?
В основі цієї багаторічної традиції лежить релігійний символ Вифлеємської зірки, яка, за християнським вченням, з'явилася в небі в момент народження Ісуса. Саме вона стала небесним дороговказом для трьох мудреців, вказавши їм шлях до маленького Христа та ставши уособленням божественної надії.
Попри такий потужний символізм, зірка не завжди була безальтернативною прикрасою для верхівки дерева. У ранніх німецьких традиціях XVI століття, де й зародився звичай прикрашати ялинку, нагорі часто встановлювали фігурку ангела як символ небесного вісника. Втім, з часом зірка впевнено витіснила ангельські фігури, особливо після того, як на гілках дерев почали запалювати святкові свічки.
Остаточне ж закріплення зірки як глобального тренду відбулося завдяки британській монархії у XIX столітті. Коли в тогочасній пресі з'явилася ілюстрація королеви Вікторії та принца Альберта біля ялинки, прикрашеної зіркою, цей звичай миттєво поширився спочатку в Європі, а згодом і в Америці, зазначає Britannica.
Чому на ялинку вішають зірку / Фото Freepik
Коли почали прикрашати ялинку в Україні?
Традиція прикрашати ялинку має західноєвропейське, зокрема німецьке коріння. Масового поширення вона набула лише у XIX – XX століттях.
Шлях ялинки до українських осель був непростим, адже у радянські часи її намагалися позбавити початкового сенсу, цілеспрямовано трансформувавши у суто світський новорічний атрибут. Така політика мала стерти релігійний підтекст Різдва та замінити духовні традиції ідеологічно прийнятними символами.
Попри десятиліття подібного тиску, ялинка не втратила своєї особливої магії та глибинного змісту. Для більшості сучасних українців вона залишається втіленням затишку, асоціюючись із найтеплішими спогадами дитинства та радісним очікуванням подарунків.
Що цікаво, у християнстві його трикутна форма традиційно трактується як уособлення Святої Трійці. Водночас вічнозелена хвоя вважається знаком вічного життя.