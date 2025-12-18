Символ прийдешнього року – тварина норовлива та волелюбна, тому неправильний ялинковий декор здатен притягнути невдачі в родину. Що не можна вішати на ялинку на Новий рік 2026 – розповідає 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear.

Цікаво Їх не любить Червоний Вогняний Кінь: в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік 2026

Які іграшки не можна вішати на ялинку на Новий рік 2026?

Оскільки стихією 2026 року є Вогонь, будь-які натяки на Воду можуть "загасити" енергію успіху та процвітання. Тому цьогоріч варто відмовитися від куль синього, блакитного, бірюзового кольорів, а також холодного срібла. Вважається, що така гама вступає у пряме протистояння з енергетикою Вогняного Коня, що може призвести до матеріальних труднощів у родині протягом наступних дванадцяти місяців.

Не менш важливо звернути увагу на стан іграшок. Кінь не терпить неохайності та бідності, тому суворо заборонено вішати на ялинку побиті кульки, прикраси з тріщинами або зламаними кріпленнями.

Також варто уникати надмірно дешевого пластику. Річ у тім, що Вогняний Кінь тяжіє до натуральних матеріалів, тому синтетичні "дощики" краще замінити на вишукані стрічки, дерево, скло або навіть тканину.

Крім цього, на новорічну ялинку не слід вішати фігурки хижаків. Так, будь-які зображення вовків, тигрів чи леопардів сприймаються Конем як пряма загроза. Розміщення таких іграшок на святковому дереві може створити в домі атмосферу напруги та небезпеки.

Важливо додати, що хаотичне нагромадження різних прикрас дратуватиме естетичний смак покровителя року так само сильно, як і чорні або темно-коричневі кульки, яким точно не місце на святі Вогняного Коня.

Які іграшки не можна вішати на ялинку на Новий рік 2026 / Фото Freepik

Якими кольорами можна прикрашати ялинку на Новий рік 2026?