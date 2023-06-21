Що означає ім'я Тарас: коли святкують іменини ці чоловіки

Ім'я Тарас стало особливо популярним завдяки українському поету Тарасу Шевченку, який мав великий вплив на українську літературу та національне самоусвідомлення. Дізнаймося його значення.

Тарас Григорович Шевченко зробив настільки великий внесок у розвиток української літератури, що з того часу ім'я набуло особливої популярності. Що означає це ім'я, звідки походить, коли Дні ангела та хто з відомих людей так називається – розповість 24 Канал.

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Значення та походження імені

Тарас – чоловіче ім’я, яке має давньогрецьке походження. Перекладається як "хвилюватися", "тривожитися", "порушувати".

Інша версія свідчить, що воно походить від імені Тарасіос, що означає "бунтівник", "бунтівний". Також деякі вважають, що воно співзвучне з грецьким словом зі значенням "бунт".

Відомі люди з цим ім'ям

Тарас Тополя є солістом відомого українського рок-гурту "Антитіла". Був молодіжним послом UNICEF в Україні. Є речником Молодіжної Ради при Президентові України. У 2014 році заснував благодійний фонд "Вільні – ЮА". З початком повномасштабного вторгнення вступив до Збройних Сил України. Спільно з британським співаком Едом Шираном, Тарас записав пісню "2step".



Тарас Тополя / Фото з інстаграму

Тарас Цимбалюк – актор театру та кіно. Працював у Молодому театрі та академічному театрі юного глядача у Києві. У 2012 році зіграв головну роль у кінострічці "Чорний ворон", завдяки якому став широко відомим. Тарас також зіграв головну роль в телесеріалі "Спіймати Кайдаша". У 2020 році взяв участь у шоу "Танці з зірками".



Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму

Тарас Чубай – лідер гурту "Плач Єремії", де є автором музики й текстів. У 2017 році став Народним артистом України. Легендарним хітом Чубая стала пісня "Вона". Протягом своєї творчості створив кілька десятків пісень та 11 музичних альбомів.



Тарас Чубай / Фото з інстаграму

Тарас Стадницький – комік, гуморист, шоумен. Грає у команді "V.I.P. Тернопіль". Чимало разів брав участь у КВК. Став фіналістом Вищої Української ліги КВК 2007 року. Має головну роль в телесеріалі "Танька і Володька".



Тарас Стадницький / Фото з інстаграму

Коли Дні ангела

Тарас святкує свої іменини шість разів на рік за церковним православним календарем: