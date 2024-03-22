В інших країнах світу існує думка, що червона нитка віщує щасливу долю, до того ж допомагає жінкам завагітніти. А що каже про таку прикмету церква, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

До речі Чи можна мамі бути на хрестинах дитини: відповідь священників

Червона нитка – оберіг чи ні

У Православній церкві України стверджують, що червона нитка пов'язана з віруваннями індусів та містично-філософським вченням кабали. Її, зокрема, зав'язували батьки на руку дитині, коли йшли поклонятися Ваалу – семітському богу родючості. Однак священники наполягають, щоб люди шукали захист в Господові, а не в язичницьких божествах.

Після звершення Таїнства Хрещення священник одягає на людину натільний хрест, який є не лише символом віри християнина, нашого викуплення і порятунку, але й знаком Божого захисту і благодаті, що супроводжує вірянина впродовж усього його земного життя,

– зазначають у церкві.

У дописі також йдеться про те, що справжню силу потрібно шукати у вірі та молитвах, а не у нитках, з яких, до речі, складається й одяг. Звичайно, іноді Бог посилає на людей різноманітні випробування. Однак завдяки цьому вони мають долати свої спокуси та ставати сильнішими. Тож будь-які амулети та талісмани, походження яких невідоме, не захистять від зла.