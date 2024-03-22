В других странах мира бытует мнение, что красная нить предвещает счастливую судьбу, к тому же помогает женщинам забеременеть. А что говорит о такой примете церковь, узнавайте на сайте LifeStyle 24.

Кстати Можно ли маме быть на крестинах ребенка: ответ священников

Красная нить – оберег или нет

В Православной церкви Украины утверждают, что красная нить связана с верованиями индусов и мистически-философским учением каббалы. Ее, в частности, завязывали родители на руку ребенку, когда шли поклоняться Ваалу – семитскому богу плодородия. Однако священники настаивают, чтобы люди искали защиту в Господе, а не в языческих божествах.

После совершения Таинства Крещения священник надевает на человека нательный крест, который является не только символом веры христианина, нашего искупления и спасения, но и знаком Божьей защиты и благодати, что сопровождает верующего на протяжении всей его земной жизни,

– отмечают в церкви.

В заметке также говорится о том, что настоящую силу нужно искать в вере и молитвах, а не в нитях, из которых, кстати, состоит и одежда. Конечно, иногда Бог посылает на людей различные испытания. Однако благодаря этому они должны преодолевать свои соблазны и становиться сильнее. Поэтому любые амулеты и талисманы, происхождение которых неизвестно, не защитят от зла.