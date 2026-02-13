Що одягнути на День Валентина на побачення з чоловіком: стильні ідеї для ідеального вечора

День закоханих – чудовий привід вирватися з буденності та присвятити вечір коханій людині. Незалежно від того, чи плануєте ви романтичну вечерю при свічках, галасливу вечірку чи просто неквапливу прогулянку містом, ваш образ має відображати внутрішній настрій та дарувати впевненість.

Видання Harper's Bazaar зібрало кілька безпрограшних варіантів, які допоможуть підкреслити вашу красу та зробити це побачення по-справжньому особливим.

Що одягнути на День святого Валентина на побачення з чоловіком?

Якщо ви хочете створити максимально ніжний та звабливий аутфіт, то варто звернути увагу на плавні лінії та приємні до тіла матеріали. Речі з шовку чи атласу, моделі з вирізом на спині або сукні максимально простого крою спрацюють бездоганно. Тут важливо зловити ту саму тонку межу, коли вбрання притягує погляди, але залишається шляхетним і не надто відвертим.

Вишуканий образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму What To Wear For

Розкішний образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму What To Wear For

Модний образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму Styled By Suzannn

Для побачення, яке плавно переходить у танці чи похід до коктейльного бару, потрібен дещо інший підхід. Не бійтеся додавати блиску, металізованих елементів та міксувати різні фактури.

Модний образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму What To Wear For

Також вас завжди виручить тотальний чорний колір, який можна розбавити помітними деталями, або ж зухвалий монохром. У такому образі ви точно опинитеся в центрі уваги, зауважує видання Who What Wear.

Стильний образ на День Валентина 2026 / Фото з інстаграму Style In Grid

Що одягнути на День Валентина для побачення / Фото з інстаграму Style Beyond Borders

Нещодавно наша редакція розповідала про ідеї небанального макіяжу на День Валентина, який пасуватиме кожній.

Що ще можна одягнути на День святого Валентина?