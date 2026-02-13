Издание Harper's Bazaar собрало несколько беспроигрышных вариантов, которые помогут подчеркнуть вашу красоту и сделать это свидание по-настоящему особенным.
Что надеть на День святого Валентина на свидание с мужчиной?
Если вы хотите создать максимально нежный и обольстительный аутфит, то стоит обратить внимание на плавные линии и приятные к телу материалы. Вещи из шелка или атласа, модели с вырезом на спине или платья максимально простого кроя сработают безупречно. Здесь важно поймать ту самую тонкую грань, когда наряд притягивает взгляды, но остается благородным и не слишком откровенным.
Изысканный образ на День святого Валентина 2026 / Фото из инстаграма What To Wear For
Роскошный образ на День святого Валентина 2026 / Фото из инстаграма What To Wear For
Модный образ на День святого Валентина 2026 / Фото из инстаграма What To Wear For
Для свидания, которое плавно переходит в танцы или поход в коктейльный бар, нужен несколько иной подход. Не бойтесь добавлять блеска, металлизированных элементов и миксовать различные фактуры.
Модный образ на День святого Валентина 2026 / Фото из инстаграма What To Wear For
Также вас всегда выручит тотальный черный цвет, который можно разбавить заметными деталями, или дерзкий монохром. В таком образе вы точно окажетесь в центре внимания, замечает издание Who What Wear.
Стильный образ на День Валентина 2026 / Фото из инстаграма Style In Grid
Что надеть на День Валентина для свидания / Фото из инстаграма Style Beyond Borders
Что еще можно надеть на День святого Валентина?
- Объемный свитер крупной вязки или кардиган в сочетании с кожаными брюками или классическими прямыми джинсами создадут стильный, но одновременно очень комфортный лук. Добавьте к этому удобную трендовую обувь и структурированное пальто – и вы готовы наслаждаться вечером.
- Совсем необязательно одеваться в бордовый или винный оттенки с ног до головы. Так, элегантная блуза рубинового цвета, юбка миди насыщенного оттенка или даже просто красная помада и акцентная сумочка способны превратить самый простой базовый гардероб в идеальный образ для особого вечера.