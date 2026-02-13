Издание Harper's Bazaar собрало несколько беспроигрышных вариантов, которые помогут подчеркнуть вашу красоту и сделать это свидание по-настоящему особенным.

Что надеть на День святого Валентина на свидание с мужчиной?

Если вы хотите создать максимально нежный и обольстительный аутфит, то стоит обратить внимание на плавные линии и приятные к телу материалы. Вещи из шелка или атласа, модели с вырезом на спине или платья максимально простого кроя сработают безупречно. Здесь важно поймать ту самую тонкую грань, когда наряд притягивает взгляды, но остается благородным и не слишком откровенным.

Изысканный образ на День святого Валентина 2026 / Фото из инстаграма What To Wear For

Роскошный образ на День святого Валентина 2026 / Фото из инстаграма What To Wear For

Модный образ на День святого Валентина 2026 / Фото из инстаграма What To Wear For

Для свидания, которое плавно переходит в танцы или поход в коктейльный бар, нужен несколько иной подход. Не бойтесь добавлять блеска, металлизированных элементов и миксовать различные фактуры.

Модный образ на День святого Валентина 2026 / Фото из инстаграма What To Wear For

Также вас всегда выручит тотальный черный цвет, который можно разбавить заметными деталями, или дерзкий монохром. В таком образе вы точно окажетесь в центре внимания, замечает издание Who What Wear.

Стильный образ на День Валентина 2026 / Фото из инстаграма Style In Grid

Что надеть на День Валентина для свидания / Фото из инстаграма Style Beyond Borders

Что еще можно надеть на День святого Валентина?