Видання Harper's Bazaar зібрало кілька безпрограшних варіантів, які допоможуть підкреслити вашу красу та зробити це побачення по-справжньому особливим.

Вас також може зацікавити Блекаут не зіпсує свято: як швидко зібратися на День святого Валентина без світла

Що одягнути на День святого Валентина на побачення з чоловіком?

Якщо ви хочете створити максимально ніжний та звабливий аутфіт, то варто звернути увагу на плавні лінії та приємні до тіла матеріали. Речі з шовку чи атласу, моделі з вирізом на спині або сукні максимально простого крою спрацюють бездоганно. Тут важливо зловити ту саму тонку межу, коли вбрання притягує погляди, але залишається шляхетним і не надто відвертим.

Вишуканий образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму What To Wear For

Розкішний образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму What To Wear For

Модний образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму Styled By Suzannn

Для побачення, яке плавно переходить у танці чи похід до коктейльного бару, потрібен дещо інший підхід. Не бійтеся додавати блиску, металізованих елементів та міксувати різні фактури.

Модний образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму What To Wear For

Також вас завжди виручить тотальний чорний колір, який можна розбавити помітними деталями, або ж зухвалий монохром. У такому образі ви точно опинитеся в центрі уваги, зауважує видання Who What Wear.

Стильний образ на День Валентина 2026 / Фото з інстаграму Style In Grid

Що одягнути на День Валентина для побачення / Фото з інстаграму Style Beyond Borders

Нещодавно наша редакція розповідала про ідеї небанального макіяжу на День Валентина, який пасуватиме кожній.

Що ще можна одягнути на День святого Валентина?