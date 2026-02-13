Видання Harper's Bazaar зібрало кілька безпрограшних варіантів, які допоможуть підкреслити вашу красу та зробити це побачення по-справжньому особливим.
Що одягнути на День святого Валентина на побачення з чоловіком?
Якщо ви хочете створити максимально ніжний та звабливий аутфіт, то варто звернути увагу на плавні лінії та приємні до тіла матеріали. Речі з шовку чи атласу, моделі з вирізом на спині або сукні максимально простого крою спрацюють бездоганно. Тут важливо зловити ту саму тонку межу, коли вбрання притягує погляди, але залишається шляхетним і не надто відвертим.
Вишуканий образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму What To Wear For
Розкішний образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму What To Wear For
Модний образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму Styled By Suzannn
Для побачення, яке плавно переходить у танці чи похід до коктейльного бару, потрібен дещо інший підхід. Не бійтеся додавати блиску, металізованих елементів та міксувати різні фактури.
Модний образ на День святого Валентина 2026 / Фото з інстаграму What To Wear For
Також вас завжди виручить тотальний чорний колір, який можна розбавити помітними деталями, або ж зухвалий монохром. У такому образі ви точно опинитеся в центрі уваги, зауважує видання Who What Wear.
Стильний образ на День Валентина 2026 / Фото з інстаграму Style In Grid
Що одягнути на День Валентина для побачення / Фото з інстаграму Style Beyond Borders
Що ще можна одягнути на День святого Валентина?
- Об'ємний светр грубої в'язки або кардиган у поєднанні зі шкіряними штанами чи класичними прямими джинсами створять стильний, але водночас дуже комфортний лук. Додайте до цього зручне трендове взуття та структуроване пальто – і ви готові насолоджуватися вечором.
- Зовсім необов'язково одягатися в бордовий або винний відтінки з ніг до голови. Так, елегантна блуза рубінового кольору, спідниця міді насиченого відтінку або навіть просто червона помада та акцентна сумочка здатні перетворити найпростіший базовий гардероб на ідеальний образ для особливого вечора.