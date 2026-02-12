Для цього треба мати під рукою правильний арсенал засобів, які працюють швидко і не вимагають ідеального освітлення дзеркала. Про це пише видання Marie Claire.

Як зібратись на День святого Валентина під час блекауту?

Почати варто з основи свіжого образу – зачіски та погляду. Коли немає можливості скористатися феном, справжнім рятівником стає сухий шампунь, який за лічені хвилини поверне волоссю об'єм та охайний вигляд. Поки засіб діє, приділіть час догляду за своїм обличчям. Так, патчі та гідрогелеві маски миттєво зволожать шкіру та приберуть сліди втоми, не вимагаючи при цьому змивання водою.

Як швидко зібратись під час відключень світла / Фото Freepik

Щоб ваша шкіра сяяла навіть у напівтемряві, заздалегідь додайте до свого догляду краплі для автозасмаги. Саме вони забезпечать здоровий відтінок обличчя.

Для вирівнювання тону в умовах поганого освітлення краще відмовитися від щільних тональних засобів на користь легких BB-кремів. Вони підлаштовуються під колір шкіри, лягають рівномірно і виключають ризик створення ефекту "маски", який можна випадково зробити, фарбуючись з ліхтариком.

Як зробити макіяж без світла / Фото Freepik

Також не забувайте про рум'яна, які додадуть образу жвавості та ніжності, та улюблені блиски чи помади, що підкреслять форму ваших губ.

Макіяж під час блекауту / Фото Freepik

І, звісно, подбайте про завершення вечора. Так, якщо у вас вдома зникла вода разом зі світлом, то серветки для зняття макіяжу допоможуть швидко та дбайливо очистити шкіру перед сном.

