Светер та джинси в хорошій якості за ці кошти – сьогодні не надто реалістична історія. Та 24 Канал зібрав варіанти стильних і жіночних образів, які вкладуться в бюджет.

Образ в трендовому бургунді кольорі

Джемпер з ґудзиками та фактурною в'язкою від бренду SOLMAR за 399 гривень вдало можна поєднати зі спідницею з еко-шкіри від цього ж бренду. Вона коштує 679 гривень.

Образ на День святого Валентина / Скриншоти з сайту SOLMAR

Водночас можна обрати сіру спідницю від бренду PAPAYA за 495 гривень. У такому разі образ вийде дещо бюджетнішим і коштуватиме разом 894 гривень.

Сіра спідниця від бренду PAPAYA / Скриншот з сайту

Щоправда, якщо ваше побачення на День закоханих проходить не вдома, то слід доповнити це вбрання термоколготками, теплим взуттям та верхнім одягом, щоб почуватись комфортно.

Ніжний образ у світлих тонах

Для цього можна скомбінувати одяг від SOLMAR – боді з гіпюру в бежевому кольорі за 299 гривень та класичну спідницю в молочному відтінку за 499 гривень.

Боді з гіпюру в бежевому кольорі від SOLMAR / Скриншот з сайту

Спідниця від бренду SOLMAR / Скриншот з сайту

Ідеально ще буде доповнити вбрання теплим жакетом.

Такий варіант виглядатиме делікатно й святково. Гіпюр додає образу романтичності, а класичний крій спідниці урівноважує його.

Шоколадний образ за 1178 гривень

Це вбрання трішки виходить за вказаний бюджет, та виглядає дуже стильно. Воно чудово підійде для святкової вечері з коханою людиною.

Для цього можна обрати лонгслів Mermaid chocolate за 539 гривень від SOLMAR та шоколадну спідницю-шорти за 639 гривень.

Лонгслів Mermaid chocolate / Скриншот з сайту SOLMAR



Шоколадна спідниця-шорти / Скриншот з сайту SOLMAR

Біло-сірий класичний образ

Тут підійде боді "Насва" від бренду Romashka за 449 гривень та сіра спідниця PAPAYA за 495 гривень.

Боді "Насва" від бренду Romashka / Скриншот з сайту

Сіра спідницю від бренду PAPAYA / Скриншот з сайту

Темніший низ + акцентний верх – завжди безпрограшне рішення.

Які ще є варіанти образів до 1000 гривень на День святого Валентина?

Якщо хочеться чогось простого та при цьому стильного, тоді для вас ідеально підійде сукня з фігурним вирізом від SOLMAR за 799 гривень. Вона, до речі, є одразу в трьох кольорах: чорному, бежевому та коричневому.

Сукня з фігурним вирізом від SOLMAR / Скриншоти з сайту бренду

Від цього ж бренду є сукня-водолазка в бежевому кольорі за 999 гривень. Залишається додати теплі колготи, пальто, чоботи – і ви повністю готові до святкового вечора.

Сукня-водолазка від SOLMAR / Скриншот з сайту