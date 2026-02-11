Светер та джинси в хорошій якості за ці кошти – сьогодні не надто реалістична історія. Та 24 Канал зібрав варіанти стильних і жіночних образів, які вкладуться в бюджет.
Образ в трендовому бургунді кольорі
Джемпер з ґудзиками та фактурною в'язкою від бренду SOLMAR за 399 гривень вдало можна поєднати зі спідницею з еко-шкіри від цього ж бренду. Вона коштує 679 гривень.
Образ на День святого Валентина / Скриншоти з сайту SOLMAR
Водночас можна обрати сіру спідницю від бренду PAPAYA за 495 гривень. У такому разі образ вийде дещо бюджетнішим і коштуватиме разом 894 гривень.
Сіра спідниця від бренду PAPAYA / Скриншот з сайту
Щоправда, якщо ваше побачення на День закоханих проходить не вдома, то слід доповнити це вбрання термоколготками, теплим взуттям та верхнім одягом, щоб почуватись комфортно.
Ніжний образ у світлих тонах
Для цього можна скомбінувати одяг від SOLMAR – боді з гіпюру в бежевому кольорі за 299 гривень та класичну спідницю в молочному відтінку за 499 гривень.
Боді з гіпюру в бежевому кольорі від SOLMAR / Скриншот з сайту
Спідниця від бренду SOLMAR / Скриншот з сайту
Ідеально ще буде доповнити вбрання теплим жакетом.
Такий варіант виглядатиме делікатно й святково. Гіпюр додає образу романтичності, а класичний крій спідниці урівноважує його.
Шоколадний образ за 1178 гривень
Це вбрання трішки виходить за вказаний бюджет, та виглядає дуже стильно. Воно чудово підійде для святкової вечері з коханою людиною.
Для цього можна обрати лонгслів Mermaid chocolate за 539 гривень від SOLMAR та шоколадну спідницю-шорти за 639 гривень.
Лонгслів Mermaid chocolate / Скриншот з сайту SOLMAR
Шоколадна спідниця-шорти / Скриншот з сайту SOLMAR
Біло-сірий класичний образ
Тут підійде боді "Насва" від бренду Romashka за 449 гривень та сіра спідниця PAPAYA за 495 гривень.
Боді "Насва" від бренду Romashka / Скриншот з сайту
Сіра спідницю від бренду PAPAYA / Скриншот з сайту
Темніший низ + акцентний верх – завжди безпрограшне рішення.
Які ще є варіанти образів до 1000 гривень на День святого Валентина?
- Якщо хочеться чогось простого та при цьому стильного, тоді для вас ідеально підійде сукня з фігурним вирізом від SOLMAR за 799 гривень. Вона, до речі, є одразу в трьох кольорах: чорному, бежевому та коричневому.
Сукня з фігурним вирізом від SOLMAR / Скриншоти з сайту бренду
- Від цього ж бренду є сукня-водолазка в бежевому кольорі за 999 гривень. Залишається додати теплі колготи, пальто, чоботи – і ви повністю готові до святкового вечора.
Сукня-водолазка від SOLMAR / Скриншот з сайту