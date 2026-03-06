Саме тому цей день насамперед про силу, сміливість і про шлях до рівності, який жінки проходили десятиліттями – і який триває й сьогодні.

Цьогоріч 8 березня припадає на неділю, а погода обіцяє бути доволі теплою. За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, вдень очікується +5…+11 °C, а в окремих регіонах заходу та півдня температура може піднятися до +13 °C. Вечори залишатимуться прохолодними. Якщо ви плануєте провести цей день у місті – на прогулянці, зустрічі з друзями чи романтичному побаченні – 24 Канал зібрав кілька стильних ідей образів, які ідеально підійдуть для цього дня.

Що одягнути на 8 березня?

Сукня-поло – позачасова класика, як пише модне видання VOGUE. Вона приваблює своєю стриманою жіночністю, створюючи елегантний силует. Доповніть плаття лоферами, сумкою та виразними прикрасами. У прохолодну погоду доречно додати жакет або пальто.

Приклади образів з сукнею-поло на весну / Фото з Pinterest

Сатинова спідниця чудово працює не лише влітку. Вона легко комбінується з футболками, тонкими джемперами та піджаками.

Приклади образів з сатиновою спідницею / Фото з Pinterest

Так само органічно сатинова спідниця поєднується зі светром чи кардиганом. Для більш елегантного настрою до неї можна додати лофери або підбори, а кеди чи кросівки створять більш розслаблений настрій.

Приклади образів з сатиновою спідницею / Фото з Pinterest

Сорочка з джинсами або класичними штанами + підбори – простий і безпрограшний варіант. Такий look виглядає доречно і на вечерю, в музей, і на прогулянку містом.

Що одягнути на 8 березня, щоб виглядати неперевершено / Фото з Pinterest

Довге пальто разом із чорною міні-сукнею, колготками, чоботами до коліна та мінімалістичною сумкою – універсальне поєднання, що завжди виглядає доречно. Стриманий, стильний образ, який ідеально підходить для початку весни.

Приклад образу на 8 березня / Фото з Pinterest

До речі, напередодні наша редакція писала про головні тренди весни 2026, які носитимуть всі модниці.