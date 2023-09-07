Від того як правильно ви будете доглядати за кущами смородини після збору ягід, залежить яким буде урожай в наступному сезоні. А от що саме треба зробити – знає 24 Канал.

Зверніть увагу Коли можна збирати кавуни з ділянки: будьте готовими

Обрізка смородини

Після того, як на кущі припинили з'являтися ягоди, потрібно окультурити гілки з самого низу. Листя не має доторкатися землі, аби не заразитися певними хворобами. Переважно на верхніх гілках часто селиться попелиця: вона проявляється характерними плямами.

Щоб більше не бачити її на смородині, треба після збору ягід підрізати гілки на 10-15 сантиметрів. Оптимально залишити 4-5 молодих та міцних пагонів.



Обрізка смородини / Фото "Аптека садівника"

Обов'язково варто позбутися хворих чи пошкоджених паростків, адже вони вже не будуть родити, натомість можуть стати джерелом хвороб та приманкою для шкідників. Краще обрізати й старі гілки.

Підживлення та обробка від шкідників

Після того, як обрізали кущі, необхідно обприскати їх від можливих шкідників та хвороб. Для цього знадобиться сечовина. Просто розчиніть 300 грамів речовини у 10 літрах води. Дієвим засобом у цій ситуації буде й 1% розчин бордоської речовини. Обробку можна повторити навесні.



Бордоська рідина / Фото Floristics.info

Під час вирощування ягід не можна забувати про правильне удобрення. Якщо смородина має понад 3 роки, рекомендується підгодувати її фосфорно-калійними речовинами.

Хороший вибір – взяти суперфосфат. Треба 2 столові ложки речовини розчинити в гарячій воді, потім внести ще 1 столову ложку сульфат калію. Все це якісно розбавляємо водою, щоб вийшло відро розчину. Такого об'єму буде достатньо на 1 кущ смородини. Перед підживленням не забуваємо підлити його водою.

Полив смородини

Після того, як зібрали ягоди, не забувайте про полив кущів. Це необхідно для того, щоб у наступному сезоні на кущах з'явилися нові бруньки, на яких буде відбуватися плодоношення. Якщо надворі дуже сухо, то під кущі чорної смородини виливайте 3 відра води 1 раз на 3 тижні.



Полив смородини / Фото Pixabay

Червона смородина характерна тим, що в неї глибша коренева система. Тож немає сенсу дуже часто її поливати. Вистачить й 1 раз у місяць. Після поливу є сенс розпушити ґрунт та замульчувати його.