От того как правильно вы будете ухаживать за кустами смородины после сбора ягод, зависит каким будет урожай в следующем сезоне. А вот что именно нужно сделать – знает 24 Канал.

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Обрезка смородины

После того как на кусте прекратили появляться ягоды, нужно окультурить ветви с самого низа. Листья не должны касаться земли, чтобы не заразиться определенными болезнями. Преимущественно на верхних ветвях часто селится тля: она проявляется характерными пятнами.

Чтобы больше не видеть ее на смородине, нужно после сбора ягод подрезать ветки на 10–15 сантиметров. Оптимально оставить 4-5 молодых и крепких побегов.



Обрезка смородины / Фото "Аптека садовода"

Обязательно стоит избавиться от больных или поврежденных ростков, ведь они уже не будут рожать, могут стать источником болезней и приманкой для вредителей. Лучше обрезать и старые ветки.

Подкормка и обработка от вредителей

После того как обрезали кусты, необходимо опрыскать их от возможных вредителей и болезней. Для этого понадобится мочевина. Просто растворите 300 граммов вещества в 10 литрах воды. Действенным средством в этой ситуации будет и 1% раствор бордосского вещества. Отделку можно повторить весной.



Бордосская жидкость / Фото Floristics.info

При выращивании ягод нельзя забывать о правильное удобрение. Если смородина старше 3 лет, рекомендуется подкормить ее фосфорно-калийными веществами.

Хороший выбор – взять суперфосфат. Надо 2 столовые ложки вещества растворить в горячей воде, затем внести еще 1 столовую ложку сульфата калия. Все это качественно разбавляем водой, чтобы получилось ведро раствора. Такого объема будет достаточно на 1 куст смородины. Перед подкормкой не забываем подлить его водой.

Полив смородины

После того как собрали ягоды, не забывайте о поливе кустов. Это необходимо для того, чтобы в следующем сезоне на кустах появились новые почки, на которых будет происходить плодоношение. Если на улице очень сухо, то под кусты черной смородины выливайте 3 ведра воды 1 раз в 3 недели.



Полив смородины.

Красная смородина характерна тем, что у нее более глубокая корневая система. Поэтому нет смысла часто ее поливать. Достаточно и 1 раз в месяц. После полива есть смысл разрыхлить почву и замульчировать ее.