Для того чтобы собирать урожай арбузов, им нужно обеспечить высокие температуры и хорошо прогретые почвы. А еще важно, чтобы в нужный момент забрать их из поля или из теплицы. 24 Канал расскажет, когда это сделать.
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Когда пора собирать арбузы: сроки
Обычно первые арбузы можно собирать уже в августе. Впрочем, есть один нюанс: ранние сорта долго сохраняться не будут, поэтому их нужно быстро потреблять. Что касается средних и поздних сортов, то они созревают преимущественно в сентябре.
Показательным моментом созревания является то, что становятся сухими плодоножка, усики и листья у плода. Это касается вообще разных растений семейства тыквенных.
- Существует еще один простой лайфхак, как понять, что пора собирать ягоды – они становятся достаточно больших размеров, что видно невооруженным глазом.
Сбор арбузов / Фото Игоря Табурца
- Кстати, одна сторона плода может быть более светлого цвета. Это признак, что серединка ягоды уже созрела.
- Для того чтобы понять, созрел арбуз или нет, нужно по нему постучаться. Звук должен быть звенящий, а если глухой – стоит подождать несколько дней.
- Некоторые сорта ягоды имеют такой признак, как восковой налет. В других – могут стать заметнее полоски.
Спелый арбуз / Фото Modern.az
Плоды лучше вырывать, когда во дворе сухо и солнечно. Урожай принято хранить в темных холодных местах. В то же время следует постоянно осматривать плоды и выбрасывать гнилые. Некоторые поздние сорта можно хранить даже 2 месяца.
- Последний раз арбузы собирают перед заморозками. Тогда уже берут все оставшиеся на грядке ягоды, даже недостаточно спелые. Иначе они просто погибнут от холода.