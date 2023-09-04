Во время сбора урожая этот овощ обращают внимание на погоду, сорт и внешние признаки. Ибо, если с этим затянуть, плоды могут замерзнуть в земле и сгнить. Когда время собирать свеклу – знает 24 Канал.

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Когда пора выкапывать кормовую свеклу

В таком вопросе следует учесть, какова погода осенью, а также, есть ли на листьях и на плодах наросты. Это признак созревания свеклы. Простой лайфхак – подкопать один плод и посмотреть, в каком он состоянии.

Известно, что ранне- и среднеспелые сорта советуют собирать в конце августа или начале сентября. А вот поздние сорта овоща принято выкапывать в конце сентября или начале октября. Впрочем, обязательно отталкивайтесь от погоды.

Еще один весомый показатель – температура воздуха. Оптимально, когда она на уровне +2-4. Преимущественно такой режим приходится на конец сентября, иногда на начало октября.



Кормовая свёкла / Фото "Аграрии вместе"

Поэтому лучше выкапывать свеклу именно в такую погоду, потому что к этому времени они набрали необходимый сахар, так что вкус будет – то, что нужно.

Если же на улице будет холоднее – есть замерзшая вероятность и тогда рискуете потерять урожай. А этого не хочется ни одному огороднику.

Еще один показатель спелости овоща – это состояние его листьев. Если нижнее – пожелтело и стало сохнуть, можете смело собирать свеклу. Лучше делать это в сухую погоду.