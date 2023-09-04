Під час збору урожаю цього овочу звертають увагу на погоду, сорт і зовнішні ознаки. Бо якщо з цим затягнути – плоди можуть змерзнути в землі та згнити. Коли час збирати буряки – знає 24 Канал.

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Коли час викопувати кормові буряки

У такому питанні слід врахувати, якою є погода восени, а також, чи вже є на листі та на плодах нарости. Це є ознакою дозрівання буряка. Простий лайфхак – підкопати один плід та подивитися, у якому він стані.

Відомо, що ранньо- та середньостиглі сорти радять збирати у кінці серпня або на початку вересня. А от пізні сорти овочу заведено викопувати в кінця вересня або на початку жовтня. Втім, неодмінно відштовхуйтесь від погоди.

Ще один вагомий показник – температура повітря. Оптимально, коли вона десь на рівні +2-4. Переважно такий режим припадає на кінець вересня, іноді – на початок жовтня.



Кормові буряки / Фото "Аграрії разом"

Тому найкраще викопувати буряк саме за такої погоди, бо до цього часи вони набрали необхідний цукор, отже смак буде – те, що треба.

Якщо ж на вулиці буде холодніше – є ймовірність, що змерзне, й тоді ризикуєте втратити урожай. А цього не хочеться жодному городнику.

Ще один показник спілості овочу – це стан його листя. Якщо нижнє – пожовкнуло та почало сохнути, можете сміливо збирати буряк. Краще робити це в суху погоду.