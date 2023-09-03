Перш за все, звертайте увагу на упакування насіння. Там зазвичай вказані терміни дозрівання гарбуза. Так, ви зрозумієте, коли його можна збирати. Ще кілька корисних порад – зібрав 24 Канал.
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Коли вже можна збирати гарбузи
Гарбуз можна дозрівати по-різному, залежно від сорту. Загалом він має конкретний поділ:
- ранні сорти (стають спілими десь в середині серпня);
- середньостиглі (збір припадає на середину вересня);
- пізні (час збору – жовтень).
Переважно гарбузи в Україні зрізають від кінця серпня до листопада, відповідно до сорту.
До речі, плоди останнього сорту можна збирати недозрілими, тому що вони стоять найдовше. Зокрема, гарбузи мускатного сорту забирають з грядку останніми, перед початком перших заморозків.
Поради щодо збору гарбузів
Пам'ятайте, що під час збору урожаю, не можна відривати плодоніжку від плоду. Тому що без хвостика, швидке гниття є неминучим. Фахівці радять обрізати овоч садовими ножицями. Водночас слід залишити хвостик на 3–4 сантиметри.
Збір гарбузів / Фото Sad.net.ua
Є ще деякі зовнішні ознаки, на які варто звернути увагу:
- Якщо гарбуз є зрілим, то на ньому не мають залишатися вм'ятини. Сам колір шкірки стає насичено-жовтим чи помаранчевим.
- На стиглому гарбузі повинні чітко спостерігатися смужки та лінії.
- Коли стукаєте по овочу, має видаватися дзвінкий звук, а не глухий.
- Під час розрізання, у дозрілому гарбузі м'якуш буде щільною, а не пухкою.