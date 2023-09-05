Для того, щоб збирати урожай кавунів, їм потрібно забезпечити високі температури та добре прогріті ґрунти. А ще має значення, щоб в потрібний момент забрати їх з поля чи з теплиці. 24 Канал розповість, коли це зробити.

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Коли пора збирати кавуни: терміни

Зазвичай перші кавуни можна збирати вже в серпні. Утім, є один нюанс: ранні сорти довго зберігатися не будуть, тож їх треба швидко споживати. Щодо середніх та пізніх сортів, то вони дозрівають переважно у вересні.

Показовим моментом дозрівання є те, що стають сухими плодоніжка, вусики та листя біля плоду. Це стосується взагалі різних рослин родини гарбузових.

Існує ще один простий лайфхак, як зрозуміти, що вже час збирати ягоди – вони стають досить великих розмірів, що видно неозброєним оком.



Збір кавунів / Фото Ігоря Табурця

До речі, одна сторона плоду може бути світлішого кольору. Це ознака, що серединка ягоди вже дозріла .

. Для того, аби зрозуміти, дозрів кавун чи ні, треба по ньому постукати . Звук має бути дзвінкий, а якщо глухий – варто почекати кілька днів.

. Звук має бути дзвінкий, а якщо глухий – варто почекати кілька днів. Деякі сорти ягоди мають таку ознаку, як восковий наліт. У інших – можуть стати помітнішими смужки.



Стиглий кавун / Фото Modern.az

Плоди краще виривати, коли на дворі сухо та сонячно. Урожай заведено зберігати в темних холодних місцях. Водночас слід постійно оглядати плоди та викидати гнилі. Деякі пізні сорти можна зберігати навіть 2 місяці.