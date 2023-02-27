Великий піст – це духовна та тілесна підготовка до Великодня. У цей час важливо не лише обмежувати себе у певній їжі, а й проводити багато часу у молитвах, читанні Біблії та роздумах про життя Ісуса. Треба пробачити своїм ближнім й покаятися у своїх гріхах, зазначає 24 Канал.

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Цьогоріч віряни православної та греко-католицької церков відзначать Великдень 16 квітня. Тож Великий піст у них триватиме з 27 лютого по 15 квітня.

У католицькій церкві Великдень святкуватимуть 9 квітня. Тож католики в цьому році постяться з 22 лютого по 8 квітня.

У час Великого посту людина може постановити утримуватися не лише від певної їжі, а й проаналізувати що шкодить її серцю й відмовитися від цього на період посту. Наприклад, це може бути відмова від надмірного споживання інформації чи взагалі відмова від використання будь-яких соціальних мереж.

Що не можна їсти під час Великого посту 2023 – основні правила / Фото Unsplash

Що не можна їсти під час Великого посту

Протягом усього посту варто відмовитися від таких продуктів:

м’яса та м’ясопродуктів;

риби й рибних продуктів (крім несуворих днів);

птиці;

яєць;

молока і молочних продуктів;

солодощів;

випічки;

фаст-фуду;

алкоголю.

Перші 4 дні, а також останній тиждень перед Пасхою (Страсна седмиця) вважаються найсуворішими днями посту. У Чистий понеділок (перший день посту) і у Велику п’ятницю (останню п’ятницю перед Великоднем) взагалі не можна нічого їсти.

Під час Великого посту можна їсти тільки рослинну їжу (овочі, та сухофрукти), соління (квашена капуста, мариновані та солоні огірки), сухарі, сушку, гриби, горіхи, чай, хліб чорний і сірий та каші на воді.

Великий піст 2023 – що не можна їсти / Фото Unsplash

Оскільки піст має не нашкодити людині, а допомогти, то не дотримуватися Великого посту можуть діти до 14 років, вагітні жінки та годуючі матері. Також ті, хто мають важкі й хронічні захворювання та літні люди зі слабким здоров'ям.

Не засмучуйтеся, якщо з певних причин ви не зможете повністю дотримуватися суворих обмежень в їжі. Перш за все стережіть своє серце: контролюйте гнів та роздратування, не сваріться з ближніми та вчіться жити в смиренні, позбуваючись своєї гордині.