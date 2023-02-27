Великий пост – духовная и телесная подготовка к Пасхе. В это время важно не только ограничивать себя в определенной пище, но и проводить много времени в молитвах, чтении Библии и размышлениях о жизни Иисуса. Надо простить своих ближних и покаяться в своих грехах, отмечает 24 Канал.

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В этом году верующие православной и греко-католической церквей отметят Пасху 16 апреля. Поэтому Великий пост у них будет продолжаться 27 февраля по 15 апреля.

В католической церкви Пасху будут праздновать 9 апреля. Поэтому католики в этом году постятся из 22 февраля по 8 апреля.

Во время Великого поста человек может постановить воздерживаться не только от определенной пищи, но и проанализировать вредящее ее сердцу и отказаться от этого на период поста. Например, это может быть отказ от чрезмерного потребления информации или вообще отказ от использования каких-либо социальных сетей.

Что нельзя есть во время Великого поста 2023 – основные правила / Фото Unsplash

Что нельзя есть во время Великого поста

В течение всего поста следует отказаться от следующих продуктов:

мяса и мясопродуктов;

рыбы и рыбных продуктов (кроме строгих дней);

птицы;

яиц;

молока и молочных продуктов;

сладостей;

выпечки;

фаст-фуда;

алкоголя.

Первые 4 дня, а также последнюю неделю перед Пасхой (Страстная седмица) считаются самыми строгими днями поста. В Чистый понедельник (первый день поста) и в Великую пятницу (последнюю пятницу перед Пасхой) вообще ничего нельзя есть.

Во время Великого поста можно есть только растительную пищу (овощи и сухофрукты), соленья (квашеная капуста, маринованные и соленые огурцы), сухари, сушку, грибы, орехи, чай, хлеб черный и серый и каши на воде.

Великий пост 2023 – что нельзя есть / Фото Unsplash

Поскольку пост должен не навредить человеку, а помочь, то не соблюдать Великий пост могут дети до 14 лет, беременные и кормящие матери. Также те, у кого тяжелые и хронические заболевания и пожилые люди со слабым здоровьем.

Не огорчайтесь, если по определенным причинам вы не сможете полностью соблюдать строгие ограничения в пище. Прежде всего берегите свое сердце: контролируйте гнев и раздражение, не ссорьтесь с ближними и учитесь жить в смирении, избавляясь от своей гордыни.