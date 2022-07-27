Щоб зробити свій сніданок максимально корисним, треба знати, які продукти не приносять зранку нічого хорошого організму та навіть можуть завдати шкоди.

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Вершки та каші на вершках

Зранку краще відмовитися від споживання кави з вершками чи каш, які були приготовані на основі вершків. Річ у тім, що природні жири та лактоза можуть подразнити організм, який ще не прокинувся та викликати розлад шлунку.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash

Червоне м'ясо

Телятину та свинину та баранину взагалі краще споживати в обмежених кількостях, а зранку зовсім небажано вживати червоне м'ясо. Телятина, баранина та свинина – дуже важке м'ясо для ранку, яке може залишити неприємну важкість у шлунку та зіпсований настрій на весь день.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash

Курка та індичка

Дієтологи не рекомендують взагалі споживати м'ясо зранку – яким би легким та поживним воно не було, варто відмовитися від сніданку з куркою чи індичкою.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash

Сосиски та ковбасні вироби

Попри стійку впевненість, що варені або підсмажені сосиски можна подавати на сніданок – це твердження хибне. Як і м'ясо, будь-які ковбасні вироби є занадто важкими для вранішнього перекусу.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash

Білий хліб

Якщо ви звикли робити на сніданок канапки на білому хлібі, доведеться відмовитися від цього продукту. Білий хліб спонукає організм накопичувати жири та вуглеводи, тож, харчуючись зранку білим хлібом, ви ризикуєте набрати кілька зайвих кілограмів.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash

Солоні огірки та помідори

Ці продукти не варто їсти зранку через великий вміст солі – вона буде застоюватися в організмі та зменшить рухливість тіла.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash

Солодка вода та магазинні соки

У напоях, які ви купили в магазині, міститься величезна частка цукру. Щоб не набирати зайвої ваги та не забивати калоріями організм, варто надати перевагу звичайній склянці води чи фрешу.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash

Джеми та варення

Як і у випадку із солодкою водою, джеми та різноманітні варення можуть стати калорійним бумом для організму, який ще не готовий приймати цукор зранку.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash

Рис та кукурудзяна каша

Ці крупи краще відкласти до обіду чи вечері, оскільки і рис, і кукурудза є дуже калорійними продуктами. Щоб не набирати зайву вагу та почуватися легко, від цих круп зранку краще відмовитися.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash

Солодкі круасани

Так, романтизований "французький сніданок" краще не практикувати на постійній основі – у солодких круасанах міститься не тільки багато калорій, але і глюкози, яка уповільнює розщеплення жирів.

Що не варто їсти на сніданок / Фото Unsplash