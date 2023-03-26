Небезпечне сусідство: що не можна садити поруч з чорною смородиною

Господарям важливо правильно розміщувати в саду плодові дерева і кущі. Інакше вони будуть погано рости, не приноситимуть плодів чи навіть можуть загинути. Нижче читайте, чого не можна садити біля чорної смородини.

Є кілька кущів, які є поганими сусідами для чорної смородини. Тож, якщо ви хочете багатий врожай, не варто садити поряд, повідомляє 24 Канал.

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Перш за все, пам'ятайте, що не можна садити поруч чорну і червону смородину. Адже вони уражаються однаковими захворюваннями, тому близьке сусідство цих культур небажане.

Якщо ж іншої можливості немає, то потрібні хоча б профілактичні обприскування і захист від комах.

Що ще не можна садити біля чорної смородини

Основні правила забороняють:

садити разом рослин того ж сімейства;

вирощувати смородину на місці тих рослин, що мають спільних шкідників;

використовувати ділянку, де росли вимогливі до тих же мікроелементів культури.

Біля яких рослин не варто садити смородину:

Малини (це невдале сусідство, адже малина пускає відводки, заважаючи зростанню смородини. Крім цього, рослини хворіють схожими захворюваннями).

Вишня (це теж невдале сусідство, адже вишня буде затінювати смородину, а її коренева поросль зменшить кількість поживних речовин в ґрунті).

Яблуня (високі яблуні можуть затінювати сусідні культури, зменшуючи їх врожайність).

Додамо, що для чорної смородини дуже важливе інтенсивне освітлення. Водночас дерева і високі чагарники будуть її пригнічувати. Наприклад, коренева система сливи поширюється горизонтально, погіршуючи умови для зростання чорної смородини.

Варто знати, що чорну смородину можна повернути на те ж ділянку, де вона росла 6 років тому. Адже чергування культур знижує ризики інфікування рослин та сприяє кращій врожайності.

З чим поруч найкраще садити чорну смородину: