Небезпечне сусідство: що не можна садити поруч з чорною смородиною
Господарям важливо правильно розміщувати в саду плодові дерева і кущі. Інакше вони будуть погано рости, не приноситимуть плодів чи навіть можуть загинути. Нижче читайте, чого не можна садити біля чорної смородини.
Є кілька кущів, які є поганими сусідами для чорної смородини. Тож, якщо ви хочете багатий врожай, не варто садити поряд, повідомляє 24 Канал.
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Перш за все, пам'ятайте, що не можна садити поруч чорну і червону смородину. Адже вони уражаються однаковими захворюваннями, тому близьке сусідство цих культур небажане.
Якщо ж іншої можливості немає, то потрібні хоча б профілактичні обприскування і захист від комах.
Що ще не можна садити біля чорної смородини
Основні правила забороняють:
- садити разом рослин того ж сімейства;
- вирощувати смородину на місці тих рослин, що мають спільних шкідників;
- використовувати ділянку, де росли вимогливі до тих же мікроелементів культури.
Біля яких рослин не варто садити смородину:
- Малини (це невдале сусідство, адже малина пускає відводки, заважаючи зростанню смородини. Крім цього, рослини хворіють схожими захворюваннями).
- Вишня (це теж невдале сусідство, адже вишня буде затінювати смородину, а її коренева поросль зменшить кількість поживних речовин в ґрунті).
- Яблуня (високі яблуні можуть затінювати сусідні культури, зменшуючи їх врожайність).
Додамо, що для чорної смородини дуже важливе інтенсивне освітлення. Водночас дерева і високі чагарники будуть її пригнічувати. Наприклад, коренева система сливи поширюється горизонтально, погіршуючи умови для зростання чорної смородини.
Варто знати, що чорну смородину можна повернути на те ж ділянку, де вона росла 6 років тому. Адже чергування культур знижує ризики інфікування рослин та сприяє кращій врожайності.
З чим поруч найкраще садити чорну смородину:
- Полуницю – коренева система полуниці ніяк не зашкодить смородині. Загальних шкідників небагато, тому таке сусідство можна назвати вдалим. Але при посадці необхідно враховувати, що полуниця – сонцелюбива рослина, а смородина може дати тінь.
- Овочі та зелень – це хороше сусідство, за винятком високих сортів томатів і огірків. Смородину можна використовувати для захисту овочів від шкідників.