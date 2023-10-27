Досвідчені садівники відповіли, що саме не варто садити поблизу яблунь. Про це пише 24 Канал.

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Які рослини не можна садити біля яблуні

Черемха та горобина . Річ у тім, що на них живуть скляниці та горобинова міль. Це комахи, які можуть пошкодити листя та яблука.

. Річ у тім, що на них живуть скляниці та горобинова міль. Це комахи, які можуть пошкодити листя та яблука. Береза, бузок і жасмин. Ці рослини взагалі краще посадити в іншому кінці саду. Жасмин може придушувати ріст інших. На бузку нерідко з'являються різні шкідники та хвороби, небезпечні для яблуні.

Ці рослини взагалі краще посадити в іншому кінці саду. Жасмин може придушувати ріст інших. На бузку нерідко з'являються різні шкідники та хвороби, небезпечні для яблуні. Малина . Вона виснажує та висушує поверхневий шар ґрунту. Через це яблуня може почати "голодувати".

. Вона виснажує та висушує поверхневий шар ґрунту. Через це яблуня може почати "голодувати". Глід. Цей кущ привертає небезпечних для яблуні комах.

Не можна садити глід біля яблуні / Kyrylo Kazachek / Unsplash