Досвідчені садівники відповіли, що саме не варто садити поблизу яблунь. Про це пише 24 Канал.
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Які рослини не можна садити біля яблуні
- Черемха та горобина. Річ у тім, що на них живуть скляниці та горобинова міль. Це комахи, які можуть пошкодити листя та яблука.
- Береза, бузок і жасмин. Ці рослини взагалі краще посадити в іншому кінці саду. Жасмин може придушувати ріст інших. На бузку нерідко з'являються різні шкідники та хвороби, небезпечні для яблуні.
- Малина. Вона виснажує та висушує поверхневий шар ґрунту. Через це яблуня може почати "голодувати".
- Глід. Цей кущ привертає небезпечних для яблуні комах.
Не можна садити глід біля яблуні / Kyrylo Kazachek / Unsplash
- Капуста та морква.
- М'ята, шавлій, а також петрушка.