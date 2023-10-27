Опытные садоводы ответили, что именно не стоит сажать вблизи яблонь. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие растения нельзя сажать возле яблони

Черемуха и рябина . Дело в том, что на них живут стаканы и рябиновая моль. Это насекомые, которые могут повредить листья и даже яблоки.

. Дело в том, что на них живут стаканы и рябиновая моль. Это насекомые, которые могут повредить листья и даже яблоки. Береза, сирень и жасмин. Эти растения вообще лучше посадить в другом конце сада. Жасмин может подавлять рост других. На сирени нередко появляются разные вредители и болезни, опасные для яблони.

Эти растения вообще лучше посадить в другом конце сада. Жасмин может подавлять рост других. На сирени нередко появляются разные вредители и болезни, опасные для яблони. Малина . Она истощает и сушит поверхностный слой почвы. Из-за этого яблоня может начать "голодать".

. Она истощает и сушит поверхностный слой почвы. Из-за этого яблоня может начать "голодать". Боярышник. Этот куст привлекает опасных для яблони насекомых.

Нельзя сажать боярышник возле яблони / Kyrylo Kazachek / Unsplash