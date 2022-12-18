Важлива традиція свята – це дарування подарунків. Дуже цінно бачити усмішки дітей, які знаходять зранку дарунки під подушкою. Однак, їх можна дарувати не лише малечі, а й дорослим. Їм вони також принесуть у серця трішки радості та тепла. Ще у День Святого Миколая заведено ходити в церкву на святкове Богослужіння, запалювати свічки й молитися, пише 24 канал.

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Історія Дня Святого Миколая

Миколай Чудотворець народився у Міста Патара (територія сучасної Туреччини) у 270 році нашої ери. Його батьки були досить заможними, а Миколай був єдиною дитиною в сім'ї. Тато і мама виховували хлопця згідно з християнськими цінностями та у любові до Бога. Також він вирізнявся з-поміж інших своєю чуйністю та добротою.

У 18 років хлопець втратив батьків. Він вирішив віддати свій спадок на благодійність, допомагаючи нужденним. Існує відома легенда, що Миколай таємно підкладав бідним людям мішечки з грошима, щоб хоч якось полегшити їхнє нелегке життя.

Святий Миколай багато опікувався дітьми, а усі свої добрі справи робив лише вночі, щоб про це ніхто не дізнався. Коли люди дізналися про його вчинки, то вирішили віддячити, обравши своїм єпископом, а також почали називати Чудотворцем.

Значення та заборони у День Святого Миколая / Фото з відкритих джерел

Заборони у День Святого Миколая

Не можна відмовляти нужденним і тим, хто просить про допомогу.

Не можна їсти м'ясо та вживати спиртні напої.

Не можна лаятися та лихословити.

Не можна, щоб у будинку був безлад, однак варто поприбирати заздалегідь, а не у саме свято.

Не можна давати комусь грошів у борг чи самому позичати.

Не варто тримати зла на ближніх та заздрити комусь.

Не можна сваритися.

Не можна займатися ремонтом, шиттям, прасуванням та пранням.

День Святого Миколая 2022 – прикмети у свято / Фото Canva

Народні прикмети у День Святого Миколая