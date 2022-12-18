Важная традиция праздника – это дарование подарков. Очень ценно видеть улыбки детей, находящих с утра подарки под подушкой. Однако их можно дарить не только малышам, но и взрослым. Им они также принесут в сердца немного радости и тепла. Еще в День Святого Николая принято ходить в церковь на праздничное Богослужение, зажигать свечи и молиться, пишет 24 канал.

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История Дня Святого Николая

Николай Чудотворец родился у города Патара (территория современной Турции) в 270 году нашей эры. Его родители были достаточно состоятельными, а Николай был единственным ребёнком в семье. Папа и мама воспитывали парня согласно христианским ценностям и в любви к Богу. Также он отличался от других своей чуткостью и добротой.

В 18 лет парень потерял родителей. Он решил отдать свое наследие на благотворительность, помогая нуждающимся. Существует известная легенда, что Николай тайно подкладывал бедным людям мешочки с деньгами, чтобы хоть как-то облегчить их нелегкую жизнь.

Святой Николай много занимался детьми, а все свои добрые дела делал только ночью, чтобы об этом никто не узнал. Когда люди узнали о его поступках, решили отблагодарить, избрав своим епископом, а также стали называть Чудотворцем.

Значения и запреты в День Святого Николая / Фото из открытых источников

Запреты в День Святого Николая

Нельзя отказывать нуждающимся и просящим о помощи.

Нельзя есть мясо и употреблять спиртные напитки.

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя, чтобы в доме был беспорядок, однако стоит убрать заранее, а не в сам праздник.

Нельзя давать кому-то денег взаймы или самому занимать.

Не стоит держать зла на ближних и завидовать кому-нибудь.

Нельзя ссориться.

Нельзя заниматься ремонтом, шитьем, глажкой и стиркой.

День Святого Николая 2022 – приметы в праздник / Фото Canva

Народные приметы в День Святого Николая