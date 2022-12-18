Важная традиция праздника – это дарование подарков. Очень ценно видеть улыбки детей, находящих с утра подарки под подушкой. Однако их можно дарить не только малышам, но и взрослым. Им они также принесут в сердца немного радости и тепла. Еще в День Святого Николая принято ходить в церковь на праздничное Богослужение, зажигать свечи и молиться, пишет 24 канал.
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История Дня Святого Николая
Николай Чудотворец родился у города Патара (территория современной Турции) в 270 году нашей эры. Его родители были достаточно состоятельными, а Николай был единственным ребёнком в семье. Папа и мама воспитывали парня согласно христианским ценностям и в любви к Богу. Также он отличался от других своей чуткостью и добротой.
В 18 лет парень потерял родителей. Он решил отдать свое наследие на благотворительность, помогая нуждающимся. Существует известная легенда, что Николай тайно подкладывал бедным людям мешочки с деньгами, чтобы хоть как-то облегчить их нелегкую жизнь.
Святой Николай много занимался детьми, а все свои добрые дела делал только ночью, чтобы об этом никто не узнал. Когда люди узнали о его поступках, решили отблагодарить, избрав своим епископом, а также стали называть Чудотворцем.
Значения и запреты в День Святого Николая / Фото из открытых источников
Запреты в День Святого Николая
- Нельзя отказывать нуждающимся и просящим о помощи.
- Нельзя есть мясо и употреблять спиртные напитки.
- Нельзя ругаться и злословить.
- Нельзя, чтобы в доме был беспорядок, однако стоит убрать заранее, а не в сам праздник.
- Нельзя давать кому-то денег взаймы или самому занимать.
- Не стоит держать зла на ближних и завидовать кому-нибудь.
- Нельзя ссориться.
- Нельзя заниматься ремонтом, шитьем, глажкой и стиркой.
День Святого Николая 2022 – приметы в праздник / Фото Canva
Народные приметы в День Святого Николая
- Если на деревьях заметен иней, то в следующем году будет хороший урожай пшеницы.
- Сколько снега на Николая выпадет, столько весной будет травы.
- Если будет ясная и холодная погода, то будет богатый урожай летом.
- Если на зимнего Николая выпало очень много снега, то на пожилого Николая будет очень много травы.
- Если на Николая очень холодно, то и вся зима будет яростной и прохладной, а если наоборот – тепло и ясно, то и вся зима будет такой.