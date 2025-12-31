Щоб не відлякати удачу та не притягнути негаразди у 2026 рік, варто пам'ятати про кілька суворих заборон, які стосуються побуту, фінансів та емоцій. Що не можна робити у Новий рік та як його почати – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Що не можна робити у Новий рік 2026?

Не можна позичати гроші чи давати їх у борг, щоб не втратити матеріальний добробут.

Не варто зустрічати свято у брудному або темному одязі, оскільки це загрожує втратою щастя в майбутньому.

Не слід займатися важкою працею, хатніми справами чи іншою активною фізичною роботою. Якщо працювати в цю ніч, то весь наступний рік ризикує бути для вас напруженим і виснажливим.

Не рекомендується викидати залишки святкових страв одразу після застілля, адже це може спровокувати фінансові труднощі.

Не варто плакати у новорічну ніч, бо тоді сльози та сум можуть стати вашими супутниками на всі наступні 365 днів.

Не можна конфліктувати, лихословити та пліткувати у Новий рік. Також не слід сперечатися з близькими людьми, щоб не привабити аналогічні проблеми у власне майбутнє.

Як варто зустріти Новий 2026 рік?