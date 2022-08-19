Цього дня церква згадує євангельську подію, як Ісус з'явився перед трьома апостолами у своїй божественній славі. Також традиційно люди у цей день йдуть на святкову Літургію й освячують плоди нового врожаю, а згодом у сімейному колі смакують ними, пише 24 канал.

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У момент преображення Господь дав можливість Петру, Якову та Івану побачити поєднання божественної й людської сутностей. Важливо звернути увагу на символи Преображення: гора була місцем для християн, де вони могли бути ближчими до Бога, а її назва "Фавор" у перекладі означає – "світло", "чистота”. За християнським вченням, коли людина усвідомлює свої гріхи, кається і щиро намагається не повторювати їх, то Божественне світло проллється на неї. Набуття цього світла є важливою метою для християн.

Преображення Господнє 2022 / Фото "Canva"

Що не можна робити на Преображення Господнє

Розводити плітки й сваритися.

Ображатися на ближнього та заздрити.

Займатися важкою фізичною працею.

Не можна лихословити.

Жінкам не рекомендується займатися домашніми справами, рукоділлям та шиттям.