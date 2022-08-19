В этот день церковь вспоминает евангельское событие, как Иисус предстал перед тремя апостолами в своей божественной славе. Также традиционно люди в этот день идут на праздничную Литургию и освящают плоды нового урожая, а впоследствии в семейном кругу их вкусят, пишет 24 канал.

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В момент преображения Господь дал возможность Петру, Иакову и Иоанну увидеть сочетание божественной и человеческой сущностей. Важно обратить внимание на символы Преображения: гора была местом для христиан, где они могли быть ближе к Богу, а ее название "Фавор" в переводе означает "свет", "чистота". По христианскому учению, когда человек осознает свои грехи, кается и искренне старается не повторять их, то Божественный свет прольется на нее.Приобретение этого света является важной целью для христиан.

Преображение Господне 2022 / Фото "Canva"

Что нельзя делать на Преображение Господне

Разводить сплетни и ссориться.

Обижаться на ближнего и завидовать.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя злословить.

Женщинам не рекомендуется заниматься домашними делами, рукоделием и шитьем.