День Трьох Святих 2023: що не можна робити у це свято

12 лютого віряни відзначають Собор Трьох Святителів і вшановують пам'ять Григорія Богослова, Василя Великого та Івана Золотоуста. Вони відіграли важливу роль у формуванні богослужіння та церковного життя. Також вважаються прикладом у вірності Богові та служінні Йому.

Основними заслугами трьох святих перед Церквою вважають те, що вони передали чисту віру Нікейського Собору та пояснили догмати про Христове Божество, Святу Трійцю та Пресвяту Євхаристію. Також мінімум двох з них вважають авторами Божественної літургії, зазначає 24 Канал.

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Традиції свята Трьох Святих

У свято треба перебувати у мирі з усіма й не сваритися, натомість краще приділити час своїй сім’ї.

У народі цей день називають Днем сімейної святості, адже всі три сім’ї святих були віруючими. Тож цього дня варто не лише згадувати трьох великих святителів, а й глибоко задуматися над способом виховання своїх дітей.

У цей день можна скласти плани, які ви хочете реалізувати.

Здавна заведено 12 лютого збиратися всією сім’єю та кликати в гості родичів.

Теж у свято віряни йдуть у храм на Богослужіння й моляться Богу.

Що не можна робити у День Трьох Святих 2023 - основні заборони / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити у День Трьох Святих

Згідно з народними звичаями та віруваннями у цей день: