Основними заслугами трьох святих перед Церквою вважають те, що вони передали чисту віру Нікейського Собору та пояснили догмати про Христове Божество, Святу Трійцю та Пресвяту Євхаристію. Також мінімум двох з них вважають авторами Божественної літургії, зазначає 24 Канал.

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Традиції свята Трьох Святих

У свято треба перебувати у мирі з усіма й не сваритися, натомість краще приділити час своїй сім’ї.

У народі цей день називають Днем сімейної святості, адже всі три сім’ї святих були віруючими. Тож цього дня варто не лише згадувати трьох великих святителів, а й глибоко задуматися над способом виховання своїх дітей.

У цей день можна скласти плани, які ви хочете реалізувати.

Здавна заведено 12 лютого збиратися всією сім’єю та кликати в гості родичів.

Теж у свято віряни йдуть у храм на Богослужіння й моляться Богу.

Що не можна робити у День Трьох Святих 2023 - основні заборони / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити у День Трьох Святих

Згідно з народними звичаями та віруваннями у цей день: