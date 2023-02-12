Основними заслугами трьох святих перед Церквою вважають те, що вони передали чисту віру Нікейського Собору та пояснили догмати про Христове Божество, Святу Трійцю та Пресвяту Євхаристію. Також мінімум двох з них вважають авторами Божественної літургії, зазначає 24 Канал.
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Традиції свята Трьох Святих
- У свято треба перебувати у мирі з усіма й не сваритися, натомість краще приділити час своїй сім’ї.
- У народі цей день називають Днем сімейної святості, адже всі три сім’ї святих були віруючими. Тож цього дня варто не лише згадувати трьох великих святителів, а й глибоко задуматися над способом виховання своїх дітей.
- У цей день можна скласти плани, які ви хочете реалізувати.
- Здавна заведено 12 лютого збиратися всією сім’єю та кликати в гості родичів.
- Теж у свято віряни йдуть у храм на Богослужіння й моляться Богу.
Що не можна робити у День Трьох Святих 2023 - основні заборони / Фото з відкритих джерел
Що не можна робити у День Трьох Святих
Згідно з народними звичаями та віруваннями у цей день:
- Не можна злитися, сваритися та ображати ближніх.
- Не можна в'язати, шити, прясти чи прати.
- Якщо посварилися із кимось, то треба неодмінно помиритися.
- Не можна полювати, адже вважається, що у лісі відбуваються звірині весілля та битви самців за самок.
- Не можна підковувати коней.