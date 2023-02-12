Основными заслугами трех святых перед Церковью считают то, что они передали чистую веру Никейскому Собору и объяснили догматы о Христовом Божестве, Святой Троице и Пресвятой Евхаристии. Также минимум двух из них считают авторами Божественной литургии, отмечает 24 Канал.
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Традиции праздника Трех Святых
- В праздник нужно находиться в мире со всеми и не ссориться, а лучше уделить время своей семье.
- В народе этот день называют Днем семейной святости, ведь все три семьи святых были верующими. Поэтому в этот день следует не только вспоминать троих великих святителей, но и глубоко задуматься о способе воспитания своих детей.
- В этот день можно составить планы, которые вы хотите реализовать.
- Издавна принято 12 февраля собираться всей семьей и звать в гости родственников.
- Также в праздник верующие идут в храм на Богослужение и молятся Богу.
Что нельзя делать в День Трех Святых 2023 - основные запреты / Фото из открытых источников
Что нельзя делать в День Трех Святых
Согласно народным обычаям и верованиям в этот день:
- Нельзя слиться, ссориться и оскорблять ближних.
- Нельзя вязать, шить, прясть или стирать.
- Если поссорились с кем-то, то нужно обязательно помириться.
- Нельзя охотиться, ведь считается, что в лесу происходят звериные свадьбы и битвы самцов за самок.
- Нельзя подковывать лошадей.