Основными заслугами трех святых перед Церковью считают то, что они передали чистую веру Никейскому Собору и объяснили догматы о Христовом Божестве, Святой Троице и Пресвятой Евхаристии. Также минимум двух из них считают авторами Божественной литургии, отмечает 24 Канал.

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Традиции праздника Трех Святых

В праздник нужно находиться в мире со всеми и не ссориться, а лучше уделить время своей семье.

В народе этот день называют Днем семейной святости, ведь все три семьи святых были верующими. Поэтому в этот день следует не только вспоминать троих великих святителей, но и глубоко задуматься о способе воспитания своих детей.

В этот день можно составить планы, которые вы хотите реализовать.

Издавна принято 12 февраля собираться всей семьей и звать в гости родственников.

Также в праздник верующие идут в храм на Богослужение и молятся Богу.

Что нельзя делать в День Трех Святых 2023 - основные запреты / Фото из открытых источников

Что нельзя делать в День Трех Святых

Согласно народным обычаям и верованиям в этот день: