В День Трех Святителей принято идти в храм и молиться. Также давно существует традиция собираться всей семьей после посещения церкви и звать в гости родственников. Так что в народе этот праздник называют Днем семейной святости. По случаю праздника мы подготовили подборку красивых открыток, отмечает 24 Канал.

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Картинки-поздравления с Днем Трех Святых

С Днем Трех Святых – картинки-поздравления / Коллаж 24 канала

Праздник Трех Святых 2023 – картинки-поздравления, красивые открытки / Коллаж 24 канала

Картинки-поздравления с Днем Трех Святых / Коллаж 24 канала

Хорошие картинки с Днем Трех Святых / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем Трех Святых – картинки / Фото из открытых источников