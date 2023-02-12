У День Трьох Святителів заведено йти у храм й молитися. Також здавна існує традиція збиратися всією сім’єю після відвідин церкви та кликати в гості родичів. Тож у народі це свято називають Днем сімейної святості. З нагоди свята ми підготували добірку гарних листівок, зазначає 24 Канал.
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Картинки-привітання з Днем Трьох Святих
З Днем Трьох Святих – картинки-привітання / Колаж 24 каналу
Свято Трьох Святих 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Колаж 24 каналу
Картинки-привітання з Днем Трьох Святих / Колаж 24 каналу
Гарні картинки з Днем Трьох Святих / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем Трьох Святих – картинки / Фото з відкритих джерел