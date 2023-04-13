Що не можна класти до великоднього кошика: 5 продуктів, про які ви не знали

Зовсім скоро настане довгоочікуване свято усіх християн – Воскресіння Христове. У цей день віряни підуть до церкви святити великодні кошики. Що туди можна класти, а що – ні, читайте далі.

Господині ретельно готуються до Великодня: печуть паски, готують різноманітні страви та купують ковбасні вироби. Іноді постає питання, можна класти до кошика певний продукт чи ні. 24 Канал підкаже, що повинно бути у кошику, а без чого можна обійтися.

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Що обов'язково покласти у кошик

Церква вважає, що кожен продукт у святковому кошику має власне значення. Список основних продуктів для великоднього кошика такий:

Паска – означає тіло Христа і повноту життя. Цей обрядовий хліб є символом Небесного царства, радості та перемоги. Адже незадовго до своєї страти, Христос надломив хліб і роздав своїм учням. Паски печуть у Чистий четвер або в суботу.

Писанки – один з головних символів Великодня, що означає нове життя. Згідно з українською традицією, яйця – це символ життя християнина. Вони є дуже красивими зовні, проте цю красу можна втратити. Сенс у тому, що все справжнє та прекрасне є всередині людини.



Що не можна ставити у великодній кошик / Фото Pixabay

М'ясні вироби. Може бути паличка домашньої ковбаски, шинки чи бекон. Деякі люди ставлять сало. М'ясне нагадує нам про жертовне ягня, яке заколов батько після повернення додому блудного сина. І також про Ісуса, котрий пожертвував собою заради спасіння людей. У жодному разі не можна нести продукти з крові.

Масло, твердий сир, сметана. Вони є символами турботи та любові Ісуса Христа до людей. Оскільки це молочні вироби, а саме молоко дитина куштує першим у своєму житті. Тому це символ турботи.

Хрін є символом незламності сили духу. Хрін нагадує про міцне коріння, яке отримує людина від віри у Господа. Його пояснюють ще як міцність людського духу після сповіді та гірку долю у гріху. Існує легенда, що Христа хотіли отруїти корінням хрону, вважаючи його отрутою. Втім, хрін тільки зміцнив Сина Божого.

Свічка символізує світло Ісуса Христа, яке освячує кожну людину. Її заведено запалювати під час освячення.

Що не можна освячувати

Алкогольні напої. Алкоголь часто ставлять на стіл на Великдень. Святе Письмо свідчить, що перше диво, яке зробив Син Божий було під час весілля. Він перетворив воду на вино. Попри це, світити алкогольні напої не можна. Священники не підтримують й освячення вина чи кагору.

Сіль. У давнину сіль була символом багатства, тому що її могли собі дозволити тільки заможні люди. У Біблії сіль означала зв’язок між Ісусом і народом.

Втім, той факт, що сіль почали ставити до кошика – це швидше народна традиція, а не церковна вимога. Священники кажуть, що не потрібно святити сіль і перець, тому що ці продукти не заборонено вживати під час посту. Але сильної заборони ставити до кошика сіль нема.

Овочі та фрукти. Овочі не заборонено вживати під час посту, тому їх ставити до великоднього кошика не потрібно. А фрукти святять в інший день, на Преображення Господнє або Яблучний Спас 19 серпня.

Кров'яна ковбаса і вироби з крові. Їх взагалі не можна вживати, згідно зі Святим Письмом. Не тільки у піст, а й загалом.

Матеріальні речі. Йдеться про ключі, гаманці, ножі та інші предмети. Це не має жодного сенсу.