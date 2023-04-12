Випікання паски завжди вважалося особливим ритуалом напередодні Великодня. Кажуть, що робити це потрібно в гарному настрої, з чистими думками та молитвою. Однак не менш важливо підібрати правильний день для випікання. За церковними канонами, це Чистий четвер і Велика субота – тобто 13 та 15 квітня 2023 року.

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Коли можна пекти паску на Великдень 2023

Як відомо, ще у Велику середу господині закуповують продукти на святковий стіл і починають прибирати будинок до Великодня. Саме тому вечір цього дня вважають ідеальним для того, щоб поставити тісто на опару, а вже вранці у Чистий четвер зі спокійною душею пекти паски. Це день весняного очищення, коли до заходу сонця кипить робота у хатах, коморах, на подвір'ях.

Якщо ви плануєте спекти багато пасок, то останній день, коли це можна зробити – у Велику суботу до обіду, цьогоріч це 15 квітня. Потрібно пам'ятати, що в суботу стримують усі земні пристрасті та налаштовуються на світле свято Великодня. У цей день уже заборонено важко працювати, влаштовувати генеральне прибирання та прати.