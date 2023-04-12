Выпекание кулича всегда считалось особым ритуалом в канун Пасхи. Говорят, что делать это нужно в хорошем настроении с чистыми мыслями и молитвой. Однако не менее важно подобрать правильный день для выпечки. По церковным канонам, это Чистый четверг и Большая суббота – то есть 13 и 15 апреля 2023 года.

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Когда можно печь кулич на Пасху 2023

Как известно, еще в Большую среду хозяйки закупают продукты на праздничный стол и начинают убирать дом к Пасхе. Именно поэтому вечер этого дня считается идеальным для того, чтобы поставить тесто на опару, а уже утром в Чистый четверг со спокойной душой печь куличи. Это день весеннего очищения, когда до заката кипит работа в домах, амбарах, во дворах.

Если вы планируете испечь много куличей, то последний день, когда это можно сделать – в Большую субботу до обеда, в этом году это 15 апреля. Следует помнить, что в субботу сдерживают все земные страсти и настраиваются на светлый праздник Пасхи. В этот день уже запрещено тяжело работать, устраивать генеральную уборку и стирать.