Выпекание кулича всегда считалось особым ритуалом в канун Пасхи. Говорят, что делать это нужно в хорошем настроении с чистыми мыслями и молитвой. Однако не менее важно подобрать правильный день для выпечки. По церковным канонам, это Чистый четверг и Большая суббота – то есть 13 и 15 апреля 2023 года.
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Когда можно печь кулич на Пасху 2023
Как известно, еще в Большую среду хозяйки закупают продукты на праздничный стол и начинают убирать дом к Пасхе. Именно поэтому вечер этого дня считается идеальным для того, чтобы поставить тесто на опару, а уже утром в Чистый четверг со спокойной душой печь куличи. Это день весеннего очищения, когда до заката кипит работа в домах, амбарах, во дворах.
Если вы планируете испечь много куличей, то последний день, когда это можно сделать – в Большую субботу до обеда, в этом году это 15 апреля. Следует помнить, что в субботу сдерживают все земные страсти и настраиваются на светлый праздник Пасхи. В этот день уже запрещено тяжело работать, устраивать генеральную уборку и стирать.
- Церковь говорит, что категорически нельзя печь куличи в Страстную пятницу. Это день строжайшего поста, большого траура, ведь именно в пятницу был распят Иисус Христос.
- Не менее важно, чтобы тесто на кулич сходило в спокойной атмосфере, без ссор и криков на кухне. Помните, что этот пасхальный хлеб – символ того, что к каждому дому приходит Господь.
- Издавна существует примета, чтобы во время приготовления кулича мама или бабушка не произносила из уст ни слова. Это делается для того, чтобы никто не нарушал священное выпекание самого главного атрибута Пасхи.