У давнину під час приготування пасок діяли особливі правила. Ніхто не мав права увійти до хати, бо тісто могло впасти. Господині під час готування молилися з добрими намірами й малювали по пасках хрести. Перед замісом борошно сіяли двічі та гріли біля печі. А коли краще випікати паски, підкаже 24 Канал.

Це цікаво Легко і красиво: як зробити крашанку в домашніх умовах

Чому варто пекти паски у Чистий четвер

Найкращим днем для приготування пасок є Чистий четвер. Оскільки наші предки вважали, що у Страсну п’ятницю не можна нічого робити. Тому пекти паски у п'ятницю вважалось гріхом і казали, що паска не виросте.



Сам процес супроводжувався різними ритуалами. Наші предки говорили різні фрази, щоб паска вдалась, оскільки тоді пекли вироби великого розміру, набагато більші, ніж зараз.



Зокрема, на Волині, коли виставляли паску в піч, казали: "Іди, Cатана, з хати, бо буду паску саджати". Або хрестили й казали: "Христос Воскрес".



Коли пекти паски / Фото Pinterest



Під час випікання паски заборонялося сідати. Існувало багато ритуалів, аби паска не тріснула. Адже це було поганим знаком і могло свідчити про ймовірне лихо в сім'ї.



Переважно господині були в цей час самі й нікого не впускали. Цікавим фактом є те, що бажання отримати велику паску є повною протилежністю юдейській традиції. Адже головним символом єврейського Песаха є маца з прісного тіста. За переказами, юдеї покидали Єгипет настільки швидко, що тісто навіть не встигло вкиснути.

Прикмети