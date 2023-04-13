Хозяйки тщательно готовятся к Пасхе: пекут куличи, готовят разнообразные блюда и покупают колбасные изделия. Иногда возникает вопрос, можно класть в корзину определенный продукт или нет. 24 Канал подскажет, что должно быть в корзине, а без чего можно обойтись.

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Что обязательно положить в корзину

Церковь считает, что каждый продукт в праздничной корзине имеет собственное значение. Список основных продуктов для пасхальной корзины таков:

Паска – означает тело Христа и полноту жизни. Этот обрядовый хлеб является символом царства Небесного, радости и победы. Ведь незадолго до своей казни Христос надломил хлеб и раздал своим ученикам. Пасхи пекут в Чистый четверг или в субботу.

Писанки – один из главных символов Пасхи, означающий новую жизнь. Согласно украинской традиции, яйца – это символ жизни христианина. Они очень красивы снаружи, однако эту красоту можно потерять. Смысл в том, что все настоящее и прекрасное внутри человека.



Что нельзя ставить в пасхальную корзину / Фото Pixabay

Мясные изделия. Может быть палочка домашней колбаски, ветчины или бекона. Некоторые люди ставят сало. Мясное напоминает нам о жертвенном ягненке, который заколол отец по возвращении домой блудного сына. И также об Иисусе, который пожертвовал собой ради спасения людей. Ни в коем случае нельзя нести продукты из крови.

Масло, твердый сыр, сметана. Они являются символами заботы и любви Иисуса Христа к людям. Поскольку это молочные изделия, а само молоко, ребенок пробует первым в своей жизни. Поэтому это символ заботы.

Хрен является символом несокрушимости силы духа. Хрен напоминает о крепких корнях, которые получает человек от веры в Господа. Его объясняют еще как крепость человеческого духа после исповеди и горькую судьбу во грехе. Существует легенда, что Христа хотели отравить корнями хрена, считая его ядом. Впрочем, хрен только укрепил Сына Божия.

Свеча символизирует свет Иисуса Христа, освящающий каждого человека. Ее принято зажигать во время освящения.

Что нельзя освящать

Алкогольные напитки. Алкоголь часто ставят на стол на Пасху. Священное Писание свидетельствует, что первое чудо, которое совершил Сын Божий было во время свадьбы. Он превратил воду в вино. Несмотря на это, светить алкогольные напитки нельзя. Священники не поддерживают и освящение вина или кагора.

Соль. В древности соль была символом богатства, потому что ее могли себе позволить только состоятельные люди. В Библии соль означала связь между Иисусом и народом.

Впрочем, тот факт, что соль начали ставить в корзину – скорее народная традиция, а не церковное требование. Священники говорят, что не нужно святить соль и перец, потому что эти продукты не запрещено употреблять во время поста. Но сильного запрета ставить в корзину соль нет.

Овощи и фрукты. Овощи не запрещено употреблять во время поста, поэтому их ставить в пасхальную корзину не нужно. А фрукты святят в другой день, на Преображение Господне или Яблочный Спас 19 августа.

Кровяная колбаса и изделия из крови. Их вообще нельзя употреблять, согласно Священному Писанию. Не только в пост, но и вообще.

Материальные вещи. Речь идет о ключах, кошельках, ножах и других предметах. Это не имеет смысла.