Не даруйте це на Новий рік: розгніваєте Зеленого Дракона

До Нового року залишилося вже не так і багато. Тож треба терміново готувати подарунки близьким, якщо ще досі цього не зробили.

Перед тим, як обирати презенти, варто дізнатися, що саме краще не дарувати. Адже такий подарунок може розсердити символ 2024 року, – Зеленого Дерев'яного Дракона, пише 24 Канал.

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Що не варто дарувати на Новий рік

Зелений Дракон є символом сили, успіху та процвітання. Аби не розгнівати його, краще уникайте:

речей, пов'язаних з вогнем. Дракон уособлює стихії Землі та Дерева. Краще уникати свічок, запальничок й інших предметів, що пов'язані з вогнем;

гострих предметів. Зелений дракон представляє силу, а такі подарунки можуть сприйматися як загроза його владі;

у різних міфологіях світу дракони тісно пов'язані з багатством і скарбами. Тож дарувати щось просте й миле, але дешеве, – гнівити символ року;

подарунків у темних відтінках, особливо це стосується чорного кольору тощо.

Що не варто дарувати на 2024 рік / Unsplash / The Retro Store