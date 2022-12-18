Цитринова краса: 3 способи, як використати шкірку від мандаринів на новорічні свята
Мандарини – незабутній та запашний атрибут новорічних святкувань. Та від мандаринів залишається багато шкірок, які можна не викидати, а використати для декору та прикрашання.
24 канал з'ясував, як можна використати шкірки від мандаринів, щоб прикрасити вашу новорічну домівку.
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Зробіть смаколики
Мандаринова шкірка, як і сам фрукт, дуже смачна та корисна. Її можна використати для заварювання ароматного чаю, зробити з неї варення чи цукати до святкового столу.
Цукати та варення можна робити як із додаванням мандаринових шкірок, так і повністю з них, додаючи святковим десертам незабутнього новорічного аромату.
Крім того, мандаринові кірки чудово підійдуть для глінтвейну – додайте свіжу чи сушену шкірку до гарячого вина як ароматні прянощі.
Як використати шкірку від мандаринів / Фото iStock
Прикрасьте подарунки
Запаковуючи новорічні подарунки, не забудьте додати унікальності – замість банта чи надпису додайте прикраси з вирізаним мандаринових шкірок.
Свіжі кірки виріжіть ножем чи ножицями у форми, які вам подобаються, та дайте їм повністю висохнути. Попередньо зробіть отвори для нитки чи стрічки, щоб прикріпити до подарунку.
Зробіть хендмейд прикраси
Мандаринові кірки – чудовий та екологічний аналог для прикрашання ялинки та створення новорічного декору. Експериментуйте з виглядом та формами ваших кірок – кожна деталь вашої новорічної атмосфери може бути неповторна.
Поєднуйте мандаринові шкірки з деревом, хвойними гілками, ягодами та іншими прикрасами, щоб створити самобутній декор.
Як використати шкірку від мандаринів / Фото iStock