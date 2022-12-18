Цитринова краса: 3 способи, як використати шкірку від мандаринів на новорічні свята

18 грудня 2022, 16:34
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Мандарини – незабутній та запашний атрибут новорічних святкувань. Та від мандаринів залишається багато шкірок, які можна не викидати, а використати для декору та прикрашання.

24 канал з'ясував, як можна використати шкірки від мандаринів, щоб прикрасити вашу новорічну домівку. 

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Зробіть смаколики 

Мандаринова шкірка, як і сам фрукт, дуже смачна та корисна. Її можна використати для заварювання ароматного чаю, зробити з неї варення чи цукати до святкового столу. 

Цукати та варення можна робити як із додаванням мандаринових шкірок, так і повністю з них, додаючи святковим десертам незабутнього новорічного аромату. 

Крім того, мандаринові кірки чудово підійдуть для глінтвейну – додайте свіжу чи сушену шкірку до гарячого вина як ароматні прянощі. 

Як використати шкірку від мандаринів / Фото iStock

Прикрасьте подарунки 

Запаковуючи новорічні подарунки, не забудьте додати унікальності – замість банта чи надпису додайте прикраси з вирізаним мандаринових шкірок. 

Свіжі кірки виріжіть ножем чи ножицями у форми, які вам подобаються, та дайте їм повністю висохнути. Попередньо зробіть отвори для нитки чи стрічки, щоб прикріпити до подарунку. 

Зробіть хендмейд прикраси 

Мандаринові кірки – чудовий та екологічний аналог для прикрашання ялинки та створення новорічного декору. Експериментуйте з виглядом та формами ваших кірок – кожна деталь вашої новорічної атмосфери може бути неповторна. 

Поєднуйте мандаринові шкірки з деревом, хвойними гілками, ягодами та іншими прикрасами, щоб створити самобутній декор. 

Як використати шкірку від мандаринів / Фото iStock

Автор: Ярослава Прадід