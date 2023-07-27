Не саджайте ці овочі після часнику: урожаю не буде
На одному й тому самому місці садити ті ж самі овочі, не варто. Бо урожаю можете не дочекатися.
У вирощуванні будь-якого овочу важливо пам'ятати про сівозміну – правильне чергування висадки рослин на одній і тій самій ділянці. Без цього не обійтися, якщо хочете, аби на городі щось виросло. Що не можна садити після часнику – розкаже 24 Канал.
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Що не варто садити після часнику
Часник та цибулю садити на одній і тій самій ділянці не рекомендуємо, бо земля дуже виснажується від цих рослин. Тож чергувати часник з цибулею – погана ідея, оскільки вони заражаються подібними хворобами. Як наслідок, може не вродити так, як нам би того хотілось.
Не варто саджати після часнику:
- будь-які сорти цибулі (шалот, ріпчаста);
- черемшу;
- буряк столовий;
- капусту середніх і пізніх термінів дозрівання;
- ріпу.
Що можна садити після часнику
Хороший варіант – розмістити після часнику моркву. Тому що коріння моркви сягає на велику глибину: у такому разі ґрунт буде наповнюватись корисними речовинами. Якщо висадити моркву після часнику, вона буде захищеною від шкідників, тоді як зубці часнику після моркви активніше будуть розвиватися.
- Оптимально після збору зимового часнику розмістити ранні сорти огірків. Так, матимете гарний урожай хрумких овочів.
- Дозволяється сіяти ріпу, редьку, дайкон, чорну редьку. Хто любить – може посіяти молодий горох.
Хоча далеко не всі види капусти можна садити після часнику, пекінська є винятком. Тому саме в цей період можна й треба її висівати. Аби насіння швидко проросло, для неї важлива волога, тож не треба не забувати достатньо її поливати.
Пекінська капуста / Фото Zemliak
На городі після часнику можна садити такі рослини:
- картопля;
- полуниця;
- помідор;
- огірок;
- гарбуз;
- перець;
- морква;
- зелень.